شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية تتجه إلى أسبوع إيجابي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واصلت الأسهم الأوروبية ارتفاعها، الجمعة، وتتجه إلى إنهاء الأسبوع على ارتفاع بعد قفزة حادة في الجلسة الماضية، عقب إشارة البنك المركزي الأوروبي إلى أنه سينهي دورة رفع أسعار الفائدة.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.9% مدعوماً بمكاسب أسهم شركات السلع الفاخرة المتأثرة بالصين بعد بيانات اقتصادية أفضل من المتوقع من ثاني أكبر اقتصاد في العالم. وصعد سهم كرينج الفرنسية وإل.في.إم.إتش 2.7% لكل منهما.

وحقق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي أكبر مكاسبه بالنسبة المئوية في ستة أشهر، الخميس، بعدما رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة 25 نقطة أساس، وهي الزيادة العاشرة والأخيرة على الأرجح في المعركة المستمرة منذ 14 شهراً لكبح التضخم.

وقاد مؤشر فاينانشيال تايمز 100 البريطاني المكاسب الأسبوعية في المنطقة وارتفع 0.8%، الجمعة.

وانخفض سهم إتش أند إم بنسبة 4.6% بعد إعلان شركة الملابس السويدية عن عدم تسجيل زيادة في مبيعات الربع الأخير لتخالف التوقعات إذ إنها تجد صعوبة في جذب العملاء مع استمرار أزمة كلفة المعيشة. (رويترز)