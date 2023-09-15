شكرا لقرائتكم خبر عن «لونيت».. شركة عالمية من أبوظبي تدير استثمارات بديلة بـ 50 مليار دولار والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تم الإعلان عن إطلاق «لونيت» (Lunate)، شركة إدارة الاستثمارات البديلة المستقلة التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها. حيث يبلغ إجمالي قيمة الأصول التي تديرها الشركة الجديدة أكثر من 50 مليار دولار، ما يجعلها إحدى أكبر الشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ويأتي إطلاق «لونيت» عقب جهود من أطراف متعددة لتأسيس شركة إدارة استثمار مستقلة في أبوظبي وتشمل خدماتها مختلف الأسواق العالمية.

وتركز الشركة على الأسواق الخاصة وتعود ملكيتها لشركة «شيميرا للاستثمار» وفريقها الإداري، وتهدف إلى تحقيق أفضل العائدات المعدلة حسب المخاطر لعملائها، إذ تم هيكلتها بطريقة تمكّنها من توفير حلول استثمارية متعددة الأصول في الأسواق العامة والخاصة للمستثمرين من المؤسسات وصناديق التقاعد والشركات العائلية وغيرها من الشركات الاستثمارية.

وقد وقّعت «لونيت»، ومقرها سوق أبوظبي العالمي بجزيرة المارية في أبوظبي، على اتفاقيات طويلة الأمد لإدارة حسابات منفصلة (SMAs) مع عدة عملاء عند إطلاقها، مع الالتزام بإدارة أصولهم الحالية وتخصيص رأس المال في استثمارات جديدة.

لجنة الاستثمار الخاصة

وتعتزم «لونيت» الاستثمار في الاسواق العالمية من خلال مجموعة من التزامات مع الشركاء المحددين (LP)، والاستثمارات المشتركة، والاستثمار المباشر في الأسهم الخاصة والعامة ورأس المال المخاطر والائتمان الخاص والعام والأصول الحقيقية. كما تخطط الشركة للتوسع عالمياً عبر افتتاح مكاتب في أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا.

وتتألف لجنة الاستثمار الخاصة بشركة «لونيت» من الشركاء الإداريين خليفة السويدي ومرتضى حسين وسيف فكري، حيث سيتولون مسؤولية اتخاذ القرارات الاستثمارية والإشراف على استراتيجية النمو في الشركة. كما يضم فريق عمل الشركة أكثر من 150 موظفاً من نخبة الخبراء في القطاع، بما في ذلك حوالي 80 متخصصاً في الاستثمار. ومن المتوقع أن تباشر «لونيت» أنشطتها خلال الربع الأخير من عام 2023.

أفضل العوائد

وبهذه المناسبة قال خليفة السويدي، الشريك الإداري في شركة «لونيت»: بعد أشهر من الجهد المتواصل، يسعدنا إطلاق ’لونيت‘ كشركة مستقلة لإدارة الأصول تتخصص في الاستثمارات البديلة، ونثمّن الثقة التي أولاها لنا عملاؤنا لإدارة مواردهم المالية. مؤكداً إلتزام الشركة بتحقيق أفضل العوائد المعدلة حسب المخاطر وتحقيق قيمة طويلة الأجل للعملاء، بصورة تسهم بتعزيز مكانة أبوظبي كوجهة رائدة في قطاع إدارة الأصول حول العالم«.

من جانبه، قال مرتضى حسين، الشريك الإداري في شركة لونيت : يسعدنا أن نُطلق شركة عالمية تجمع بين الابتكار والاستدامة، وتقدّم منتجات وخدمات قيّمة. وبينما نبدأ هذه الرحلة بدعم من المستثمرين والعملاء وفريق العمل لدينا، نلتزم بتأسيس ’لونيت‘ بصفتها شريكاً مفضلاً للعملاء في جميع أنحاء العالم. كما نتطلع إلى الاستثمار في مختلف فئات الأصول بالشراكة مع شركائنا الاستراتيجيين.

وقال سيف فكري، الشريك الإداري في شركة لونيت: ستقدم ’لونيت‘ من مركزها في أبوظبي حلولاً متميزة ومبتكرة للأسواق الخاصة والعامة، سواء داخل المنطقة أو خارجها. وتستعد الشركة لإطلاق منتجات جديدة تعزز تنوع محفظة أصولنا المُدارة، مع مواصلة إدارة المنتجات الحالية لصالح عملائنا للاستفادة من الفرص المتاحة وترسيخ حضورنا في هذا القطاع المتنامي.