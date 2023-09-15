شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة عمّال قطاع السيارات الأمريكية تبدأ إضراباً في 3 مصانع والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن شون فين، رئيس نقابة «عمّال السيارات المتحدين» في أمريكا، بعد منتصف ليل الخميس - الجمعة، أنّ «الإضراب سيبدأ في ثلاثة مصانع، بواقع مصنع من كلّ مجموعة، (جنرال موتورز، وستيلانتس، وفورد)»، داعياً العمّال في بقية المصانع إلى الاستعداد من أجل «الانضمام إلى هذا الإضراب إذا ظلّت الشركات على رفضها لمطالب النقابة».

وقال: «سنُضرب عن العمل في الثلاثة الكبرى في نفس الوقت. نحن نطلق استراتيجية جديدة».

وأضاف «سندعو مصانع إلى الإضراب الليلة، سندعو ثلاثة مصانع، إذا لم نتوصّل إلى اتفاق خلال الساعتين المقبلتين».

المصانع الثلاثة

والمصانع الثلاثة التي حدّدتها النقابة لإطلاق هذا التحرك الاحتجاجي مخصّصة لتجميع السيارات وهي مصنع جنرال موتورز في وينتزفيل (ميسوري)، ومصنع ستيلانتيس في توليدو (أوهايو)، ومصنع فورد في واين (ميشيغان).

ويبلغ إجمالي عدد العاملين في هذه المصانع الثلاثة والمنضوين في النقابة نحو 12,700 عامل.

وحضّ فين جميع أعضاء النقابة العاملين في الشركات الثلاثة الكبرى والبالغ عددهم نحو 146 ألف عامل على الاستعداد للإضراب عن العمل إذا لم يلبّ أرباب العمل مطالبهم، محذراً من أنّ النقابة لن تتردّد في توسيع نطاق هذا التحرك الاحتجاجي.

وبدأت المفاوضات بين العمال وأرباب العمل منذ شهرين للتوصل لاتفاقيات عمل جماعية جديدة مدتها أربع سنوات.

وتبنّت النقابة بقيادة رئيسها المنتخب مؤخراً شون فين موقفاً متشدّداً في محادثات مع شركات تصنيع السيارات، مطالباً بزيادات كبيرة للأجور وإعادة العمل بتقديمات غلاء المعيشة، وإلغاء الازدواجية في تقديمات العمال.

جدير بالذكر أن تاريخ عمّال قطاع صناعة السيارات حافل بالإضرابات، وآخرها في «جنرال موتورز» عام 2019. (أ ف ب)