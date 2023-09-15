شكرا لقرائتكم خبر عن 12.7 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

بلغت التصرفات العقارية الأسبوعية، في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أكثر من 12.7 مليار درهم، حيث شهدت الدائرة تسجيل 2329 مبايعة، بقيمة 8.19 مليار درهم، منها 549 مبايعة للأراضي، بقيمة 4.25 مليار درهم، و1780 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 3.94 مليار درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 622.91 مليون درهم في منطقة مرسى دبي، تلتها مبايعة بقيمة 180 مليون درهم في منطقة الخليج التجاري، فمبايعة بقيمة 150 مليون درهم في منطقة مرسى دبي.

وتصدرت منطقة الحبية الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 123 مبايعة بقيمة 527.18 مليون درهم، تلتها منطقة مدينة المطار بتسجيلها 113 مبايعة، بقيمة 542.17 مليون درهم، وثالثة في مدينة هند 4 بتسجيلها 111 مبايعة، بقيمة 161.9 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فجاءت مبايعة بقيمة 88 مليون درهم بمنطقة البرشاء الأولى أهم المبايعات، تلتها مبايعة بقيمة 75 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا، وأخيراً مبايعة بقيمة 64.5 مليون درهم في منطقة الثنية الرابعة.

وتصدرت منطقة البرشاء جنوب الرابعة المناطق، من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 159 مبايعة بقيمة 142.89 مليون درهم، وتلتها منطقة برج خليفة بتسجيلها 151 مبايعة بقيمة 444.5 مليون درهم، وثالثة في الخليج التجاري بتسجيلها 146 مبايعة بقيمة 267.66 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 3.88 مليار درهم، منها 88 رهن أراضٍ بقيمة 1.89 مليار درهم، و681 رهن فلل وشقق بقيمة 1.99 مليار درهم، وكان أهمها بمنطقة بوكدرة بقيمة 1.35 مليار درهم، وأخرى في منطقة نخلة جميرا بقيمة 347.98 مليون درهم.

وأما الهبات فقد شهدت تسجيل 165 هبة بقيمة 669.7 مليون درهم، كان أهمها بمنطقة الثنية الرابعة بقيمة 132.28 مليون درهم، وأخرى في منطقة البرشاء جنوب الثانية بقيمة 113.45 مليون درهم.

التصرفات اليومية

فيما بلغت التصرفات العقارية في الدائرة أكثر من 699.5 مليون درهم، حيث شهدت الدائرة، الجمعة، تسجيل 166 مبايعة بقيمة 508.85 مليون درهم، منها 26 مبايعة للأراضي بقيمة 115.16 مليون درهم، و140 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 393.69 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 15.31 مليون درهم في منطقة المركاض، تلتها مبايعة بقيمة 9.99 مليون درهم في منطقة معيصم الثانية، ثم مبايعة بقيمة 9.7 مليون درهم في منطقة الحبية الرابعة.

وتصدرت منطقة مدينة هند 4 المناطق، من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 9 مبايعات بقيمة 11.16 مليون درهم، وتلتها منطقة جبل علي الأولى بتسجيلها 6 مبايعات بقيمة 29.52 مليون درهم، وثالثة في الحبية الخامسة بتسجيلها 3 مبايعات بقيمة 8.45 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 88 مليون درهم في منطقة البرشاء الأولى أهم المبايعات، تلتها مبايعة بقيمة 21 مليون درهم في منطقة المركاض، وأخيراً مبايعة بقيمة 20 مليون درهم في منطقة برج خليفة.

وتصدرت منطقة برج خليفة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 17 مبايعة بقيمة 62.01 مليون درهم، وتلتها منطقة مرسى دبي بتسجيلها 14 مبايعة بقيمة 43.9 مليون درهم، وثالثة في الخليج التجاري بتسجيلها 11 مبايعة بقيمة 15.79 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 152.28 مليون درهم منها 8 رهونات أراضٍ بقيمة 22.38 مليون درهم، و59 رهن فلل وشقق بقيمة 129.9 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة ند الشبا الأولى بقيمة 49 مليون درهم، وأخرى في منطقة وادي الصفا 3 بقيمة 15 مليون درهم.

وأما الهبات فشهدت تسجيل 24 هبة بقيمة 38.39 مليون درهم، كان أهمها بمنطقة الجداف بقيمة 12.64 مليون درهم، وأخرى في منطقة مجمع دبي للاستثمار الثاني بقيمة 8 ملايين درهم.