شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.3 % والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت أسعار الذهب ارتفاعا في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 1915.27 دولار للأوقية (الأونصة)، بحلول الساعة 0537 بتوقيت جرينتش، كما زادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 1936.90 دولار.

وجاء ارتفاع الذهب مع تراجع الدولار مقابل اليوان، بعد بيانات اقتصادية واعدة من الصين عززت آمال التعافي في أكبر مستهلك للذهب في العالم.

أسعار الذهب اليوم

ويأتي هذا رغم أن احتمالات رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لأسعار الفائدة مرة أخرى يبقي المستثمرين في حالة قلق.

وصعد اليوان إلى أعلى مستوياته في أسبوعين مقابل الدولار بعد أن أظهرت بيانات أن إنتاج المصانع الصينية ومبيعات التجزئة في أغسطس آب تجاوزت التوقعات.

وانخفاض الدولار يجعل الذهب المقوم بالعملة الأمريكية أكثر جاذبية للمشترين الأجانب، ورغم المكاسب، لا يزال الذهب يتجه إلى انخفاض أسبوعي محدود بعدما تراجع أمس الخميس ليقترب من مستوى 1900 دولار، وهو الأدنى له منذ 23 أغسطس.

أسعار الفائدة

وقال يب جون رونج خبير الأسواق في آي.جي "التوقعات بأن تظل أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول تجعل أسعار الذهب، الذي لا يدر عائدا، تحت ضغط".

وأضاف "لا يبدو أن الظروف الاقتصادية، التي لا تزال جيدة في الولايات المتحدة، تبرر الحاجة إلى خفض أسعار الفائدة قريبا، مع استمرار تأجيل موعد الخفض إلى منتصف العام المقبل".

وأشارت بيانات أمس الخميس، أن مؤشر أسعار المنتجين الأمريكيين ارتفع بأكبر قدر الشهر الماضي في أكثر من عام، كما فاقت مبيعات التجزئة التوقعات مدعومة بارتفاع أسعار البنزين.

مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة

يأتي هذا بعد أن ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة في أغسطس آب لأعلى مستوي في 14 شهرا، مما يغذي الرهانات على أن مجلس الاحتياطي الاتحادي قد يرفع أسعار الفائدة الأسبوع المقبل بعد توقف مؤقت.

ودعمت البيانات الصينية المشجعة معادن نفيسة أخرى، فارتفعت الفضة في التعاملات الفورية 1.3 بالمئة إلى 22.92 دولار للأوقية.

وزاد البلاتين 0.6 بالمئة إلى 911.90 دولار، وصعد البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 1252.56 دولار، وكلاهما يتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية.