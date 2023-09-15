شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق أخضر لأسهم الإمارات في جلسة نهاية الأسبوع والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”
أغلقت الأسهم الإماراتية في المنطقة الخضراء، وصعد مؤشر سوق دبي المالي 0.23%، فيما ارتفع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية 0.85%.
أغلق سوق دبي المالي على ارتفاع، الجمعة، وصعد +0.23% إلى 4043.4 نقطة.
أداء الأسهم الأكثر تداولاً خلال اليوم:
إعمار العقارية +0.14% (7.05 درهم)
أرامكس -8.4% (2.16 درهم)
سالك -1.4% (3.31 درهم)
مصرف عجمان 0% (2.29 درهم)
دبي الإسلامي -0.35% (5.68 درهم)
الأسهم الأكثر ارتفاعاً خلال الجلسة:
الإمارات دبي الوطني +2.6% (17.35 درهم)
الرمز +2.04% (1.5 درهم)
وطنية +1.7% (0.6 درهم)
إعمار للتطوير +1.3% (6.6 درهم)
ديوا +1.19% (2.54 درهم)
إمباور +1.08% (1.87 درهم)
ارتفع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية +0.85% في ختام جلسة الجمعة عند 9880.46 نقطة.
أداء الأسهم الأكثر تداولاً خلال اليوم:
العالمية القابضة +1.24% (409 دراهم)
ملتيبلاي +1.75% (4.08 درهم)
ألفا ظبي +1.21% (20.06 درهم)
إي أند +0.89% (20.3 درهم)
أبوظبي الأول +0.73% (13.78 درهم)
الأسهم الأكثر ارتفاعاً خلال الجلسة:
أي دي سي - أذونات +14.8% (4.34 درهم)
أم القيوين للاستثمارات +12.7% (1.42 درهم)
الشارقة للإسمنت +6.98% (0.64 درهم)
الصير +6.86% (8.57 دهم)
فودكو +6.21% (1.71 درهم)