شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق أخضر لأسهم الإمارات في جلسة نهاية الأسبوع والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أغلقت الأسهم الإماراتية في المنطقة الخضراء، وصعد مؤشر سوق دبي المالي 0.23%، فيما ارتفع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية 0.85%.

أغلق سوق دبي المالي على ارتفاع، الجمعة، وصعد +0.23% إلى 4043.4 نقطة.

أداء الأسهم الأكثر تداولاً خلال اليوم:

إعمار العقارية +0.14% (7.05 درهم)

أرامكس -8.4% (2.16 درهم)

سالك -1.4% (3.31 درهم)

مصرف عجمان 0% (2.29 درهم)

دبي الإسلامي -0.35% (5.68 درهم)

الأسهم الأكثر ارتفاعاً خلال الجلسة:

الإمارات دبي الوطني +2.6% (17.35 درهم)

الرمز +2.04% (1.5 درهم)

وطنية +1.7% (0.6 درهم)

إعمار للتطوير +1.3% (6.6 درهم)

ديوا +1.19% (2.54 درهم)

إمباور +1.08% (1.87 درهم)

ارتفع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية +0.85% في ختام جلسة الجمعة عند 9880.46 نقطة.

أداء الأسهم الأكثر تداولاً خلال اليوم:

العالمية القابضة +1.24% (409 دراهم)

ملتيبلاي +1.75% (4.08 درهم)

ألفا ظبي +1.21% (20.06 درهم)

إي أند +0.89% (20.3 درهم)

أبوظبي الأول +0.73% (13.78 درهم)

الأسهم الأكثر ارتفاعاً خلال الجلسة:

أي دي سي - أذونات +14.8% (4.34 درهم)

أم القيوين للاستثمارات +12.7% (1.42 درهم)

الشارقة للإسمنت +6.98% (0.64 درهم)

الصير +6.86% (8.57 دهم)

فودكو +6.21% (1.71 درهم)