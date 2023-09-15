شكرا لقرائتكم خبر عن بالاستحواذ على "إسماكس".. "أرامكو" تدخل سوق التجزئة في أمريكا الجنوبية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - توصّلت أرامكو السعودية، إحدى الشركات المتكاملة والرائدة عالميًا في مجال الطاقة والكيميائيات، لاتفاقية استحواذ كامل على شركة إسماكس للتوزيع "إس بي إي" "إسماكس" من مجموعة ساوثرن كروس، وتخضع الصفقة لبعض الشروط المتعارف عليها بما في ذلك الموافقات التنظيمية.

وتُعدّ "إسماكس" إحدى الشركات الرائدة في مجال تجارة التجزئة للوقود ومواد التشحيم في دولة تشيلي، إذ يشمل نطاق أعمالها محطات بيع الوقود بالتجزئة، وأعمال المطارات، ومحطات توزيع الوقود، وإنتاج وتوزيع زيوت التشحيم.

وتمثّل الصفقة أول استثمار لأرامكو السعودية في أعمال التجزئة والتسويق في أمريكا الجنوبية التي تتمتع بأسواق واعدة وجاذبة، كما ستمكّن الصفقة من تعزيز استراتيجية أرامكو السعودية الخاصة بسلسلة القيمة في قطاع التكرير والكيميائيات والتسويق، وسيُسهم ذلك أيضًا في فتح فرص جديدة لتسويق مواد "فالفولين" للتشحيم بعد استحواذ أرامكو السعودية على شركة فالفولين للمنتجات العالمية التابعة لشركة فالفولين الأمريكية في فبراير عام 2023.

الاستحواذ على "إسماكس"

قال الرئيس للتكرير والكيميائيات والتسويق في أرامكو السعودية، محمد بن يحيى القحطاني: "تُعد الاتفاقية خطوة مهمة في استراتيجيتنا التي تهدف إلى تعزيز حضور أرامكو السعودية على المستوى العالمي في قطاع التكرير والكيميائيات والتسويق، وتوسيع نطاق أعمالها في قطاع التجزئة ومواد التشحيم والتجارة".

تابع: "نحن حريصون على اغتنام الفرص التي تتيحها الشركة، إذ يوفر ذلك مزيدًا من أوجه التعاون مع المنظومة التجارية والتصنيعية في أرامكو السعودية. وإلى جانب ذلك، فإن الاستحواذ يوفر منصة لإطلاق علامة أرامكو السعودية سواءً في تشيلي أو على نطاق أوسع في أمريكا الجنوبية، ما يُسهم في فتح إمكانات كبيرة للاستفادة من أسواق جديدة لمنتجاتنا، خصوصًا وأن إسماكس شركة لديها إمكانات نمو، وتُدار بشكلٍ جيد في تشيلي، حيث تزيد خبرتها على 100عام، لذلك نرحب بانضمام فريق إسماكس المتميّز إلى عائلة أرامكو السعودية إذ نطمح لمواصلة تنفيذ استراتيجيتنا في قطاع التكرير والكيميائيات والتسويق".