شكرا لقرائتكم خبر عن «إياتا»: تحسن الطلب على الشحن الجوي في يوليو رغم التحديات والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - جنيف: ”الخليج 365”
كشف الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) عن أحدث بيانات الشحن الجوي في الأسواق العالمية لشهر يوليو 2023، والتي تظهر تعافياً في معدلات النمو منذ فبراير. وكان الطلب في شهر يوليو أقل بنسبة 0.8% فقط من مستويات العام السابق. ورغم أن الطلب أصبح الآن ثابتاً بشكل أساسي مقارنة بعام 2022، إلا أن هذا يعتبر تحسناً في الأداء خلال الأشهر الأخيرة، خصوصاً مع انخفاض أحجام التجارة العالمية، وتزايد المخاوف بشأن الاقتصاد الصيني.
وانخفض الطلب العالمي، والمقيس بطن الشحن لكل كيلومتر بواقع 0.8% في شهر يوليو 2023، مقارنة بشهر يوليو 2022 (-0.4% بالنسبة للعمليات الدولية). ويمثل هذا تحسناً ملحوظاً مقارنة بأداء الشهر السابق (-3.4%). وازدادت السعة، والتي تقاس بطن الشحن لكل كيلومتر، بنسبة 11.2% مقارنة بشهر يوليو 2022 (10.8% للعمليات الدولية). يعكس الارتفاع القوي في النمو في سعة البطن (29.3% على أساس سنوي) بسبب موسم الصيف.
وسجلت شركات الطيران في الشرق الأوسط زيادة بنسبة 1.5% على أساس سنوي في أحجام الشحن في يوليو 2023. حيث يعد تحسناً عن أداء الشهر السابق (0.6%)، وشهد الطلب على خطوط الشرق الأوسط وآسيا اتجاهاً تصاعدياً خلال الشهرين الماضيين، فيما زادت السعة بنسبة 17.1% مقارنة بشهر يوليو 2022.
كشف الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) عن أحدث بيانات الشحن الجوي في الأسواق العالمية لشهر يوليو 2023، والتي تظهر تعافياً في معدلات النمو منذ فبراير. وكان الطلب في شهر يوليو أقل بنسبة 0.8% فقط من مستويات العام السابق. ورغم أن الطلب أصبح الآن ثابتاً بشكل أساسي مقارنة بعام 2022، إلا أن هذا يعتبر تحسناً في الأداء خلال الأشهر الأخيرة، خصوصاً مع انخفاض أحجام التجارة العالمية، وتزايد المخاوف بشأن الاقتصاد الصيني.
وانخفض الطلب العالمي، والمقيس بطن الشحن لكل كيلومتر بواقع 0.8% في شهر يوليو 2023، مقارنة بشهر يوليو 2022 (-0.4% بالنسبة للعمليات الدولية). ويمثل هذا تحسناً ملحوظاً مقارنة بأداء الشهر السابق (-3.4%). وازدادت السعة، والتي تقاس بطن الشحن لكل كيلومتر، بنسبة 11.2% مقارنة بشهر يوليو 2022 (10.8% للعمليات الدولية). يعكس الارتفاع القوي في النمو في سعة البطن (29.3% على أساس سنوي) بسبب موسم الصيف.
- تحسن كبير
وسجلت شركات الطيران في الشرق الأوسط زيادة بنسبة 1.5% على أساس سنوي في أحجام الشحن في يوليو 2023. حيث يعد تحسناً عن أداء الشهر السابق (0.6%)، وشهد الطلب على خطوط الشرق الأوسط وآسيا اتجاهاً تصاعدياً خلال الشهرين الماضيين، فيما زادت السعة بنسبة 17.1% مقارنة بشهر يوليو 2022.