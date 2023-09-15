شكرا لقرائتكم خبر عن «إياتا»: تحسن الطلب على الشحن الجوي في يوليو رغم التحديات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

تحسن كبير

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - جنيف: ”الخليج 365”كشف الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) عن أحدث بيانات الشحن الجوي في الأسواق العالمية لشهر يوليو 2023، والتي تظهر تعافياً في معدلات النمو منذ فبراير. وكان الطلب في شهر يوليو أقل بنسبة 0.8% فقط من مستويات العام السابق. ورغم أن الطلب أصبح الآن ثابتاً بشكل أساسي مقارنة بعام 2022، إلا أن هذا يعتبر تحسناً في الأداء خلال الأشهر الأخيرة، خصوصاً مع انخفاض أحجام التجارة العالمية، وتزايد المخاوف بشأن الاقتصاد الصيني.وانخفض الطلب العالمي، والمقيس بطن الشحن لكل كيلومتر بواقع 0.8% في شهر يوليو 2023، مقارنة بشهر يوليو 2022 (-0.4% بالنسبة للعمليات الدولية). ويمثل هذا تحسناً ملحوظاً مقارنة بأداء الشهر السابق (-3.4%). وازدادت السعة، والتي تقاس بطن الشحن لكل كيلومتر، بنسبة 11.2% مقارنة بشهر يوليو 2022 (10.8% للعمليات الدولية). يعكس الارتفاع القوي في النمو في سعة البطن (29.3% على أساس سنوي) بسبب موسم الصيف.وقال ويلي والش، المدير العام للاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا): «بالمقارنة مع يوليو 2022، كان الطلب على الشحن الجوي ثابتاً بشكل أساسي. وبالنظر إلى أننا كنا أقل بنسبة 3.4% من مستويات 2022 في يونيو، فإننا نعتبر هذه الأرقام تحسناً كبيراً، حيث يتواصل اتجاه تعزيز الطلب الذي بدأ في فبراير. إنما كيف سيتطور هذا الاتجاه في العالم، فعلينا المراقبة بعناية في الأشهر المقبلة، فالعديد من المحركات الأساسية للطلب على الشحن الجوي، مثل أحجام التجارة وطلبات التصدير، لا تزال ضعيفة أو آخذة في التدهور. وهناك مخاوف متزايدة بشأن تطور الاقتصاد الصيني. وفي الوقت نفسه، نشهد أوقات تسليم أقصر، وهو عادة علامة على زيادة النشاط الاقتصادي. لكن وسط هذه الإشارات المتضاربة، فإن تعزيز الطلب يمنحنا سبباً وجيهاً للتفاؤل الحذر».وسجلت شركات الطيران في الشرق الأوسط زيادة بنسبة 1.5% على أساس سنوي في أحجام الشحن في يوليو 2023. حيث يعد تحسناً عن أداء الشهر السابق (0.6%)، وشهد الطلب على خطوط الشرق الأوسط وآسيا اتجاهاً تصاعدياً خلال الشهرين الماضيين، فيما زادت السعة بنسبة 17.1% مقارنة بشهر يوليو 2022.