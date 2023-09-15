شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الأوروبي يُغرّم «تيك توك» 345 مليون يورو والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - فرض الاتحاد الأوروبي، الجمعة، غرامة مالية تصل إلى 345 مليون يورو على شبكة التواصل الاجتماعي «تيك توك» لانتهاكها النظام الأوروبي العام لحماية البيانات خلال تعاملها مع بيانات تتعلّق بقاصرين.

وسيتعيّن على شركة «تيك توك»، دفع «غرامات إدارية يبلغ مجموعها 345 مليون يورو وإخضاع عملياتها للامتثال خلال ثلاثة أشهر»، على ما أعلنت في بيان اللجنة الأيرلندية لحماية البيانات بالنيابة عن الاتحاد الأوروبي.

وكانت اللجنة الأيرلندية لحماية البيانات قد فتحت في سبتمبر/ أيلول 2021، تحقيقاً في أنشطة شركة «تيك توك» التابعة لشركة «بايت دانس» الصينية والتي تضمّ 150 مليون حساب داخل الولايات المتحدة و134 مليوناً في الاتحاد الأوروبي. وتتعلق الانتهاكات بالفترة الممتدة من 31 يوليو/ تموز 2020 حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول من العام نفسه.

ولفتت اللجنة الأيرلندية في قرارها إلى أن إنشاء حسابات لأطفال على هذه المنصة يتمّ بطريقة تكون فيها الحسابات عامّة بشكل تلقائي.

وتتعلق مشاكل أخرى بميزة «ربط حسابات العائلة» التي تسمح بربط حساب المراهق بحساب وليّ أمره. لكن وفقاً للقرار، لم تتحقق الشركة بشكل خاص ممّا إذا كان حساب وليّ الأمر هو بالفعل لوليّ أمر الطفل المعنيّ.

رغم كون المنصة مخصصة نظرياً للمستخدمين الذين يزيد عمرهم على 13 عاماً، اعتبرت اللجنة الأيرلندية لحماية البيانات أيضاً أن «تيك توك» لم تأخذ بالاعتبار بشكل صحيح المخاطر التي قد يتعرّض لها الأشخاص الذين يقلّ عمرهم عن 13 عاماً، والذين تمكّنوا من إنشاء حسابات رغم ذلك.

استئناف القرار

وقال ناطق باسم شركة «تيك توك» في تصريح لـ «فرانس برس»: «إن الشركة تعارض القرار بكلّ احترام، وخصوصاً قيمة الغرامة المفروضة»، مشيراً إلى أن الشركة «تدرس الخطوات المقبلة، بدون تحديد ما إذا كانت ستستأنف القرار».

وقالت الشركة: «تتركّز انتقادات اللجنة الأيرلندية لحماية البيانات على ميزات وإعدادات كانت موجودة قبل ثلاثة أعوام وغيّرناها بعيد ذلك، مشيرة مثلاً الى أن كلّ حسابات الأشخاص الذين تقلّ اعمارهم عن 16 عاماً أصبحت خاصة بشكل تلقائي».

تتمتع اللجنة الأيرلندية لحماية البيانات بسلطة التصرف نيابة عن الاتحاد الأوروبي لأن المقرّ الرئيسي لشركة «تيك توك» في أوروبا يقع في ايرلندا. ( أ.ف.ب)