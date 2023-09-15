شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة البريد تطلق تطبيقًا لتقديم "عروض توفير و"برامج ولاء" للعملاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت الهيئة القومية للبريد، تطبيق "إنترتينر"؛ لتقديم عروض توفير وبرامج ولاء ومكافآت متميزة للعملاء، بهدف تقديم أفضل الخدمات والمزايا للعملاء.

قال الدكتور شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، إن إطلاق الهيئة لتطبيق "إنترتينر" يمثل إضافة قوية للمزايا التي تقدمها الهيئة للعملاء؛ حيث يقدم العديد من عروض التوفير المتميزة للمستخدمين؛ من خلال توفير عروض وخصومات وبرامج ولاء تتناسب مع احتياجاتهم عبر أكثر من 600 علامة تجارية داخل مصر بالإضافة إلى عدد كبير من العلامات التجارية خارج مصر؛ بما يمكن العملاء من الوصول إلى مجموعة واسعة من العروض والخصومات في مختلف أنحاء العالم بجودة عالية وعروض وخدمات تنافسية؛ بما يوفر تجربة فريدة لعملاء البريد المصري.

وأوضح "فاروق"، في بيان صحفي، اليوم الجمعة، أن إطلاق تطبيق "إنترتينر" يأتي استكمالا لجهود الهيئة نحو تطوير خدماتها، مؤكدا أن التطبيق سيوفر للعملاء مميزات تتناسب مع جميع المستخدمين بما يمكنهم من البحث عن مراكز البيع المجاورة والحصول على أفضل العروض على المنتجات الاستهلاكية التي تقدمها شركة "ذا إنترتينر" عبر تطبيقها الإلكتروني من مصر ومختلف أنحاء العالم، بما يُمكِّن جميع العملاء فى مصر من الاستفادة من العروض والخصومات التي يقدمها التطبيق.