شكرا لقرائتكم خبر عن تفعيل مراجعة «فوتسي» ترفد سهم «الإمارات دبي الوطني» بـ1.9 مليار درهم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - صعدت مؤشرات أسهم الإمارات في آخر جلسات الأسبوع وسط سيولة قوية بـ 3.4 مليار درهم، بدعم من «العالمية القابضة» و«ملتيبلاي» و«ألفاظبي» بسوق أبوظبي للأوراق المالية، وسهمي «الإمارات دبي الوطني» و«إعمار العقارية» في دبي. وارتفع سوق أبوظبي 0.86% إلى مستوى 9880 نقطة، فيما صعد سوق دبي 0.23% إلى 4043.4 نقطة.

وتدفقت سيولة قوية على سهم «الإمارات دبي الوطني» بـ 1.5 مليار درهم وارتفع 2.6% عند مستوى 17.35 درهم، مع تفعيل مراجعة «فوتسي راسل» بزيادة أسهم البنك إلى مؤشرها القياسي العالمي، حيث دخلت المراجعة حيز التنفيذ بعد إغلاق الجلسة.

كما ارتفع أيضاً في سوق دبي، سهم إعمار للتطوير 1.3% إلى 6.6 درهم، و«ديوا» 1.19% إلى «إعمار العقارية» 0.14%، مغلقاً عند 7.05 درهم. وارتفع في سوق أبوظبي سهم «العالمية القابضة» 1.24% إلى 409 درهم، و«ملتيبلاي» 1.75% عند مستوى 4.08 درهم، و«ألفاظبي» 1.21% إلى 20.06 درهم.

وجاءت هذه المكاسب مع توالي الأخبار الإيجابية بعد عن إطلاق «لونيت» (Lunate)، شركة إدارة الاستثمارات البديلة المستقلة التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها. حيث يبلغ إجمالي قيمة الأصول التي تديرها الشركة الجديدة أكثر من 50 مليار دولار، وستركز على الأسواق الخاصة.

وأغلقت الأسهم الإماراتية في المنطقة الخضراء، وصعد مؤشر سوق دبي المالي 0.23%، فيما ارتفع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية 0.85%.

سوق دبي المالي

وأغلق سوق دبي المالي على ارتفاع، الجمعة، وصعد +0.23% إلى 4043.4 نقطة.

أداء الأسهم الأكثر تداولاً خلال اليوم:

إعمار العقارية +0.14% (7.05 درهم)

أرامكس -8.4% (2.16 درهم)

سالك -1.4% (3.31 درهم)

مصرف عجمان 0% (2.29 درهم)

دبي الإسلامي -0.35% (5.68 درهم)

الأسهم الأكثر ارتفاعاً خلال الجلسة:

الإمارات دبي الوطني +2.6% (17.35 درهم)

الرمز +2.04% (1.5 درهم)

وطنية +1.7% (0.6 درهم)

إعمار للتطوير +1.3% (6.6 درهم)

ديوا +1.19% (2.54 درهم)

إمباور +1.08% (1.87 درهم)

سوق أبوظبي للأوراق المالية

وارتفع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية +0.85% في ختام جلسة الجمعة عند 9880.46 نقطة.

أداء الأسهم الأكثر تداولاً خلال اليوم:

العالمية القابضة +1.24% (409 دراهم)

ملتيبلاي +1.75% (4.08 درهم)

ألفا ظبي +1.21% (20.06 درهم)

إي أند +0.89% (20.3 درهم)

أبوظبي الأول +0.73% (13.78 درهم)

الأسهم الأكثر ارتفاعاً خلال الجلسة: