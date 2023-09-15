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شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الاقتصاد اليوم.. سعر جرام الذهب عيار 21 يسجل 2190 جنيها والان مع تفاصيل الخبر
استقرت أسعار الذهب في مصر، بمستهل تعاملات اليوم الجمعة، وسجل عيار 24 حوالي 2503 جنيهات، وبلغ عيار 21 بقيمة 2190 جنيها، وبلغ عيار 18 حوالي 1876 جنيها، وسجل عيار 14 بقيمة 1460 جنيها، وسجل الجنيه الذهب 17520 جنيه.
تتداول أسعار الذهب الفورية عند المستوى 1917 دولار للأونصة، حيث ارتفع الذهب منذ بداية اليوم الجمعة بنسبة 0.4% ليربح 7 دولارات للأونصة، وذلك بعد أن انخفض يوم أمس وسجل أدنى مستوى منذ 3 أسابيع عند 1901 دولار للأونصة.
ناقش وليد جمال الدين رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مع مسؤولي شركة ميرسك العالمية، الاتفاقية الإطارية المزمع توقيعها بين المنطقة الاقتصادية وصندوق مصر السيادي والشركة المصرية لنقل وتوزيع الكهرباء وهيئة الطاقة المتجددة وميرسك العالمية مطلع شهر أكتوبر المقبل، لمشروع شركة ميرسك الدنماركية لإقامة منشأة لإنتاج الوقود الأخضر داخل المنطقة الاقتصادية تحديداً بمنطقة السخنة، لتعد هذه الاتفاقية العاشرة ضمن الاتفاقيات الإطارية التي تم توقيعها خلال قمة تغير المناخ في نوفمبر الماضي، لتدخل دراسات الجدوى من قبل شركة ميرسك حيز التنفيذ.
كما تطرق الاجتماع لمناقشة أعمال شركة C2X والتي ستمتلكها مجموعة AP Moller-Maersk لتنطلق أعمالها قريباً في كلٍ من مصر داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وإسبانيا، لإنتاج الميثانول الأخضر لخفض الانبعاثات الناتجة من الناقلات البحرية خاصة سفن الشحن، والمتوقع أن تصل طاقتها السنوية من إنتاج الميثانول الأخضر إلى أكثر من 3 ملايين طن بحلول عام 2030، وحددت الشركة التي يقع مقرها في كوبنهاجن الميثانول الأخضر كأفضل تقنية لتحقيق هدفها المتمثل في أن تصبح محايدة للكربون في عام 2040.
توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الاتصالات وشركة في أم وير
شهد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ في سان فرنسيسكو بالولايات المتحدة؛ توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وشركة "فى إم وير" VMware العالمية المتخصصة في مجالات البنية التحتية السحابية بشأن إطلاق مبادرة Multi-Cloud ضمن برنامج أكاديمية "في إم وير" VMware لتكنولوجيا المعلومات.
وتهدف المبادرة في عامها الأول إلى تدريب 5000 متدرب في عدة مسارات وهى: السحابة المتعددة، وتطوير البرمجيات، والاتصالات، وتدريب المدربين على أن يتم البدء بهذا المسار بتدريب عدد يتراوح بين 100-150 متدرب.
كشف الدكتور جميل حلمي، مساعد وزيرة التخطيط لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة، عن إجمالي مشروعات "حياة كريمة" بمركز دمنهور، يصل إلى 660 مشروعًا تنمويًا تستفيد منها 61 قرية، بهدف تحسين جودة الحياة في قرى المركز، مشيرًا إلى أن قطاع الصرف الصحي ومياه الشرب يتضمن تغطية كافة القرى بالصرف الصحي، وتنفيذ 4 محطات معالجة للصرف الصحي، و56 مشروعًا لمد وتدعيم شبكات المياه، وتطوير محطة مياه، بهدف توفير مياه الشرب النقية لقرى المركز.
كما تضم القائمة إنشاء وتطوير وصيانة 39 مدرسة، و34 وحدة صحية، و17 نقطة إسعاف، للارتقاء بمستوى الخدمات التعليمية والصحية، وكذا إنشاء وتطوير 29 مركز شباب، و7 مجمعات خدمات زراعية و6 مجمعات خدمات حكومية، و4 منشآت تضامن اجتماعي، فضلاً عن توفير خدمات الغاز الطبيعي وشبكة الألياف الضوئية.
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