شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الاقتصاد اليوم.. سعر جرام الذهب عيار 21 يسجل 2190 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الجمعة 15-9-2023 عددًا كبيرًا من الأخبار الاقتصادية المهمة سواء المحلية أو العالمية، أبرزها استقرار أسعار الذهب في مصر، وسجل عيار 24 حوالي 2503 جنيهات، وبلغ عيار 21 قيمة 2190 جنيها، وتوقيع الاتفاقية الإطارية بين المنطقة الاقتصادية وصندوق مصر السيادي والشركة المصرية لنقل وتوزيع الكهرباء وهيئة الطاقة المتجددة وميرسك العالمية مطلع شهر أكتوبر المقبل، لإقامة منشأة لإنتاج الوقود الأخضر.

استقرت أسعار الذهب في مصر، بمستهل تعاملات اليوم الجمعة، وسجل عيار 24 حوالي 2503 جنيهات، وبلغ عيار 21 بقيمة 2190 جنيها، وبلغ عيار 18 حوالي 1876 جنيها، وسجل عيار 14 بقيمة 1460 جنيها، وسجل الجنيه الذهب 17520 جنيه. استقرت أسعار الذهب في مصر، بمستهل تعاملات اليوم الجمعة، وسجل عيار 24 حوالي 2503 جنيهات، وبلغ عيار 21 بقيمة 2190 جنيها، وبلغ عيار 18 حوالي 1876 جنيها، وسجل عيار 14 بقيمة 1460 جنيها، وسجل الجنيه الذهب 17520 جنيه.

تتداول أسعار الذهب الفورية عند المستوى 1917 دولار للأونصة، حيث ارتفع الذهب منذ بداية اليوم الجمعة بنسبة 0.4% ليربح 7 دولارات للأونصة، وذلك بعد أن انخفض يوم أمس وسجل أدنى مستوى منذ 3 أسابيع عند 1901 دولار للأونصة.

ناقش وليد جمال الدين رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مع مسؤولي شركة ميرسك العالمية، الاتفاقية الإطارية المزمع توقيعها بين المنطقة الاقتصادية وصندوق مصر السيادي والشركة المصرية لنقل وتوزيع الكهرباء وهيئة الطاقة المتجددة وميرسك العالمية مطلع شهر أكتوبر المقبل، لمشروع شركة ميرسك الدنماركية لإقامة منشأة لإنتاج الوقود الأخضر داخل المنطقة الاقتصادية تحديداً بمنطقة السخنة، لتعد هذه الاتفاقية العاشرة ضمن الاتفاقيات الإطارية التي تم توقيعها خلال قمة تغير المناخ في نوفمبر الماضي، لتدخل دراسات الجدوى من قبل شركة ميرسك حيز التنفيذ. ناقش وليد جمال الدين رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مع مسؤولي شركة ميرسك العالمية، الاتفاقية الإطارية المزمع توقيعها بين المنطقة الاقتصادية وصندوق مصر السيادي والشركة المصرية لنقل وتوزيع الكهرباء وهيئة الطاقة المتجددة وميرسك العالمية مطلع شهر أكتوبر المقبل، لمشروع شركة ميرسك الدنماركية لإقامة منشأة لإنتاج الوقود الأخضر داخل المنطقة الاقتصادية تحديداً بمنطقة السخنة، لتعد هذه الاتفاقية العاشرة ضمن الاتفاقيات الإطارية التي تم توقيعها خلال قمة تغير المناخ في نوفمبر الماضي، لتدخل دراسات الجدوى من قبل شركة ميرسك حيز التنفيذ.

كما تطرق الاجتماع لمناقشة أعمال شركة C2X والتي ستمتلكها مجموعة AP Moller-Maersk لتنطلق أعمالها قريباً في كلٍ من مصر داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وإسبانيا، لإنتاج الميثانول الأخضر لخفض الانبعاثات الناتجة من الناقلات البحرية خاصة سفن الشحن، والمتوقع أن تصل طاقتها السنوية من إنتاج الميثانول الأخضر إلى أكثر من 3 ملايين طن بحلول عام 2030، وحددت الشركة التي يقع مقرها في كوبنهاجن الميثانول الأخضر كأفضل تقنية لتحقيق هدفها المتمثل في أن تصبح محايدة للكربون في عام 2040.



توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الاتصالات وشركة في أم وير شهد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ في سان فرنسيسكو بالولايات المتحدة؛ توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وشركة "فى إم وير" VMware العالمية المتخصصة في مجالات البنية التحتية السحابية بشأن إطلاق مبادرة Multi-Cloud ضمن برنامج أكاديمية "في إم وير" VMware لتكنولوجيا المعلومات. شهد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ في سان فرنسيسكو بالولايات المتحدة؛ توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وشركة "فى إم وير" VMware العالمية المتخصصة في مجالات البنية التحتية السحابية بشأن إطلاق مبادرة Multi-Cloud ضمن برنامج أكاديمية "في إم وير" VMware لتكنولوجيا المعلومات.

وتهدف المبادرة في عامها الأول إلى تدريب 5000 متدرب في عدة مسارات وهى: السحابة المتعددة، وتطوير البرمجيات، والاتصالات، وتدريب المدربين على أن يتم البدء بهذا المسار بتدريب عدد يتراوح بين 100-150 متدرب.