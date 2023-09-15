شكرا لقرائتكم خبر عن «بلومبيرغ»: السعودية تعتزم جمع 40 مليار ريال من قرض مشترك والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ذكرت بلومبيرغ نيوز، الجمعة أن السعودية تعتزم جمع 11 مليار دولار (حوالي 40 مليار ريال) من قرض مشترك مع سعي المملكة لتمويل خططها الاستثمارية.

ونقل تقرير بلومبيرغ عن مصادر مطلعة أن وزارة المالية بالمملكة عينت البنك الصناعي والتجاري الصيني كمنسق ومدير دفاتر للقرض طويل الأجل غير المضمون وله أولوية في السداد.

وأضاف التقرير أن القرض سيكون لأجل عشر سنوات وبسعر فائدة 100 نقطة أساس فوق معدل التمويل المضمون لليلة واحدة، وهو السعر المرجعي المعتاد عند الاقتراض بالدولار.

وذكرت بلومبيرغ أن البنك الصناعي والتجاري الصيني دعا بنوكا أخرى للمشاركة في القرض وطلب من الجهات المهتمة الرد قبل منتصف أكتوبر /تشرين الأول. (رويترز)