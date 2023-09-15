شكرا لقرائتكم خبر عن 3541 وحدة سكنية تطرحها «داري» بمدينة خليفة في أبوظبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: شيخة النقبي

طرحت منصة منظومة «داري» الرقمية للخدمات العقارية التابعة لدائرة البلديات والنقل في أبوظبي 12 مشروعاً عقارياً بمدينة خليفة لتسهم في توفير 3541 وحدة سكنية جديدة للمباني السكنية وإنشاء الفلل، وذلك بالتعاون مع عدد من الشركات المطورة، بنسب إنجاز تراوحت بين 7.2% وإلى 100%.

واستعرضت المنصة 3 مشاريع للمطور العقاري «شركة ريبورتاج برايم العقارية»، وتضم 829 وحدة سكنية، وتضمنت المشاريع «بلازا» و«الواحة السكني2» و«ليوناردو ريزيدنس»، أما مشروع «ذا جيت السكني» ويضم 463 وحدة سكنية بنسية إنجاز 91%.

ويوفر المشروع «المهرة ريزدنس» للمطور «سيادة انترناشونال لتطوير العقاري» 297 وحدة سكنية جديدة، بنسبة إنجاز تراوحت 51.83%.

ويضم مشروع «قرية الفرسان» للمطور العقاري «الفرسان العقارية» 466، ويوفر المطور العقاري «الدار العقارية» 3 مشاريع «المريف» بنسبة إنجاز 100%، أم المشروع الثاني «حدائق القولف» وتوفر 394 وحدة سكنية، أما المشروع الثالث «حدائق الراحة» ويوفر 657 وحدة سكنية.

ويوفر المشروع «الواحة السكني» للمطور «ايليج للعقارات» 612 وحدة سكنية، بنسبة إنجاز تراوحت 100%، وتضمنت مشاريع المطور العقاري «شركة أبوظبي لطاقة المستقبل» مشروعين في «مدينة مصدر»، على مرحلتين وبنسبة إنجاز كاملة.