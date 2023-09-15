شكرا لقرائتكم خبر عن تباين أداء الأسهم الخليجية في الأسبوع الثاني من سبتمبر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أنهت الأسهم الخليجية تعاملات الأسبوع على تباين، حيث أنهى مؤشر السوق السعودي التعاملات على انخفاض بنسبة 0.54%، مغلقاً عند 11155 نقطة، وذلك مقارنة بإغلاق الأسبوع الذي يسبقه عند 11216 نقطة. وبذلك يسجل مؤشر السوق أدنى إغلاق أسبوعي منذ نهاية مايو 2022.

وفي الكويت، أنهي مؤشر السوق الأول تعاملات الأسبوع على ارتفاع بنسبة 0.18%، مغلقاً عند 7703.7 نقطة مقارنة بإغلاقه في الأسبوع الذي سبقه عند 7691.23 نقطة.

وفي البحرين، أنهى مؤشر البحرين العام تعاملات الأسبوع على تراجع بنسبة 0.53%، حيث أغلق عند مستوى 1,931.48 نقطة مقارنة بإغلاقه في الأسبوع الذي يسبقه عند 1941 نقطة.

وفي قطر، أنهى المؤشر العام للبورصة تعاملات الأسبوع على ارتفاع بنسبة 0.79%، مغلقاً عند مستوى 10,319.28 نقطة مقارنة بإغلاقه في الأسبوع المنتهي في 7 سبتمبر عند 10237.64 نقطة. وفي سلطنة عُمان، أنهى المؤشر العام لبورصة مسقط تعاملات الأسبوع على ارتفاع بنسبة 0.76%، مغلقاً عند 4,725.90 نقطة مقارنة بإغلاق الأسبوع الذي سبقه عند 4690.02 نقطة. وخارج منطقة الخليج، أنهى المؤشر العام للبورصة المصرية تداولات الأسبوع على ارتفاع بنسبة 0.92% مغلقاً عند 19,540.33 نقطة مقارنة بإغلاقه في الأسبوع المنتهي في 7 سبتمبر عند 19375.68 نقطة.

