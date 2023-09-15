شكرا لقرائتكم خبر عن ملكية «الإمارات دبي الوطني» في «أبوظبي الإسلامي» تواصل التراجع والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أظهرت بيانات النشرة الأخيرة الصادرة عن سوق أبوظبي تراجع نسبة ملكية بنك الإمارات دبي الوطني في مصرف أبوظبي الإسلامي من 7.46% إلى 7.31%، وبهذا تكون ملكية «الإمارات دبي الوطني» قد واصلت تراجعها في «أبوظبي الإسلامي»، حيث كانت 7.5% قبل ثلاثة أسابيع. كذلك، تراجعت نسبة ملكية مجموعة الصقر المتحدة في بنك الشارقة من 12.65% إلى 9.27%، كذلك نقصت ملكية أحمد عبد الله علي النومان في البنك من 6.23%، ونسبة ملكية غياث محمد غياث من 5.45%. بينما زادت ملكية الشارقة لإدارة الأصول في البنك من 17.16% إلى 39.25%.

وارتفعت نسبة ملكية أحمد عيسى أحمد النعيم في بنك رأس الخيمة الوطني من 6.81% إلى 6.82%، كما زادت نسبة ملكية شركة الوثبة الوطنية للتأمين في البنك العربي المتحد من 5.01% إلى 5.04%، وملكية مجموعة الصقر المتحدة في رأس الخيمة العقارية من 8% إلى 5.54%، وحصة شركة الفتوح القابضة المساهمة المقفلة في مجموعة «أرام» من 5% إلى 5.05%، ونسبة ملكية أحمد عمر سالم الكربي في الشارقة للأسمنت من 11.62% إلى 11.63%، فيما تراجعت حصته في «منازل العقارية» من 5.14%.

كما تراجعت حصة شركة الإمارات الدولية للاستثمار في أبوظبي الوطنية للفنادق من 10.39% إلى 10.34%، وحصة الرمز كوربوريشن للاستثمار والتطوير في شركة حياة للتأمين من 21.87% إلى 21.81%،

وفي سوق دبي، زادت نسبة زايد راشد عويضة راشد القبيسي في أمان من 5.79% إلى 5.80%. فيما تراجعت نسبة ملكية جاسم محمد رفيع الصديقي الأنصاري في شعاع كابيتال من 19.91% إلى 15.15%، ونسبة ملكية مصرف عجمان في تكافل الإمارات من 15.83% إلى 15.76%.