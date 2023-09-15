شكرا لقرائتكم خبر عن سوق أبوظبي بأعلى وتيرة مكاسب أسبوعية منذ نوفمبر 2022 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: مهند داغر

حقق مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية، أعلى وتيرة مكاسب أسبوعية منذ نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، مع ارتفاعه في خمس جلسات 1.96% إلى مستوى 9880.46 نقطة، بدعم أسهم المالية والاتصالات والعقار والصناعة، فيما تراجع سوق دبي 0.6% خلال الأسبوع عند 4043.4 نقطة.

وارتفع سوق أبوظبي بقيادة «أبوظبي الأول» 3.14%، و«أبوظبي التجاري» 2.76% و«العالمية القابضة» 2.05% و«ملتيبلاي» 1.24% و «الدار» 2.63% و«إي آند» 4.86%. وأمام تباين إغلاقات الأسواق، تعززت مشتريات الأجانب غير العرب بواقع 620.5 مليون درهم محصلة شراء، منها 255.15 مليون درهم محصلة شراء في أبوظبي، و365.36 مليون درهم محصلة شراء في دبي.

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وحصدت الأسهم سيولة أسبوعية قدرها 8.95 مليار درهم، منها 5.82 مليار درهم في سوق أبوظبي، و3.14 مليار درهم في دبي، والكميات المتداولة من الأسهم 1.82 مليار سهم، توزعت بواقع 1.18 مليار سهم في أبوظبي، و640.36 مليون سهم في دبي، وجاء ذلك من خلال تنفيذ 113.5 ألف صفقة.

شهدت جلسة نهاية الأسبوع سيولة بقيمة 3.42 مليار درهم، منها 1.55 مليار في سوق أبوظبي و1.9 مليار في سوق دبي، فيما استحوذ «الإمارات دبي الوطني» على 1.5 مليار درهم من التداولات، مع تفعيل مراجعة «فوتسي راسل» نصف السنوية التي أعلنت عن إضافة سهم بنك الإمارات دبي الوطني إلى المؤشر الرئيسي.وفيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي في سوق دبي المالي، فقد بلغت قيمة مشتريات الأجانب، غير العرب، من الأسهم 1,68 مليار درهم في حين بلغت قيمة مبيعاتهم نحو 1,46 مليار درهم، ليبلغ صافي الاستثمار 220 مليون درهم صافي شراء. كما بلغت قيمة مشتريات المستثمرين العرب، غير الخليجيين، خلال اليوم نحو 22,27 مليون درهم وقيمة مبيعاتهم نحو 20 مليون درهم. أما بالنسبة للمستثمرين الخليجيين فقد بلغت قيمة مشترياتهم 5,2 مليون درهم في حين بلغت قيمة مبيعاتهم نحو 21,83 مليون درهم خلال نفس الفترة.

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سوق أبوظبي

وعلى الصعيد الأسبوعي تلقى مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية دعماً من ارتفاع المؤشرات القطاعية لأسهم في قطاعات المالية والعقار والصناعة والاتصالات.

وفي قطاع المالية، ارتفع «أبوظبي الأول» 3.14%، و«أبوظبي التجاري» 2.76% و«العالمية القابضة» 2.05% و«ملتيبلاي» 1.24% مقابل نزول «أبوظبي الإسلامي» 1.14%.

وعلى صعيد أسهم العقار، ارتفع «الدار» 2.63% و«إشراق» 0.57% مقابل نزول «منازل» 5.91% واستقرار «رأس الخيمة العقارية».

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وفي الاتصالات ارتفع سهم «إي آند» 4.86% مع استقرار «الياه سات». وارتفع في قطاع الصناعة سهم «ألفا ظبي» 1.1% و«الجرافات البحرية» 10.92% مقابل نزول «حديد الإمارات- أركان» 0.65% و«موانئ أبوظبي» 3.46%، و«أدنوك للإمداد» 4.1%.

وفيما يتعلق بأسهم الطاقة، ارتفع «أدنوك للتوزيع» 2.43% أمام نزول «أدنوك للحفر» 2.98% و«دانة غاز» 5% و«أدنوك للغاز» 1.15%. وفي قطاع المرافق، ارتفع «طاقة» 2.65%.

سوق دبي

بدوره، تراجع مؤشر سوق دبي المالي في أسبوع بنسبة 0.6% إلى 4043.4 نقطة، متأثراً بالضغوط على أسهم القطاع الصناعي، على الرغم من ارتفاع قطاع البنوك والعقار.

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وفي قطاع الصناعة، انخفض «العربية للطيران» 3.2% و«أرامكس» 14.62% و«دبي للاستثمار» 2.44% و«سالك» 1.78%. فيما استقر «الخليج للملاحة» من دون تغيير.

وفي المرافق، انخفض «تبريد» 0.28% و«ديوا» 1.93%، مقابل ارتفاع «إمباور» 1.08%. وعلى صعيد العقار، ارتفع «إعمار العقارية» 0.71% و«إعمار للتطوير» 1.84%، مقابل تراجع «ديار» 0.44% و«تيكوم» 4.56% و«الاتحاد العقارية» 0.51%. وعلى صعيد البنوك، ارتفع «الإمارات دبي الوطني» 3.58% و«دبي الإسلامي» 1.07% و«أملاك» 0.48%، مقابل نزول «دبي المالي» 1.87% و«مصرف عجمان» 2.97% و«جي إف إتش» 2.35% و«شعاع كابيتال» 2.75%.

توجه السيولة

وتصدر قائمة الأسهم الأكثر جذباً للسيولة في أسبوع بسوق العاصمة، «العالمية القابضة» بقيمة مليار درهم، مغلقاً عند مستوى 409 دراهم، تلاه «ملتيبلاي» بسيولة بقيمة 675.6 مليون درهم وصولاً إلى سعر 4.08 درهم، ثم «ألفا ظبي» بتداولات ب 558.9 مليون درهم مغلقاً عند 20.06 درهم، ورابعاً «الدار العقارية» ب285.3 مليون درهم، وصولاً إلى سعر 5.46 درهم.

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وتزعم تداولات سوق دبي، سهم «الإمارات دبي الوطني» ب 1.87 مليار درهم، وصولاً إلى مستوى 17.35 درهم، تلاه سهم «إعمار العقارية» ب 361.7 مليون درهم ليغلق عند 7.05 درهم، ثم «مصرف عجمان» ب173.4 مليون درهم وأقفل عند مستوى 2.29 درهم، ورابعاً «دبي الإسلامي» باجتذابه 100 مليون درهم وصولاً إلى سعر 5.68 درهم.

الارتفاعات والانخفاضات

وسجل الارتفاع الأكثر خلال أسبوع بسوق أبوظبي، سهم «أم القيوين للاستثمارات العامة» بنسبة 13.6% مغلقاً عند مستوى 1.42 درهم، تلاه «غذاء القابضة» 11.07% إلى 46.76 درهم، ثم «الجرافات البحرية» 10.92% عند 25.4 درهم.

وفي المقابل، سجل التراجع الأكثر سهم «رأس الخيمة للأسمنت الأبيض» بنزوله 10.34% إلى 1.3 درهم، ثم «بلدكو» 10.05% عند سعر 0.34 درهم، وثالثاً «الوثبة للتأمين» 10% إلى مستوى 3.6 درهم.

وتصدر الأسهم المرتفعة في سوق دبي، سهم «دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين-أمان» 4.29% إلى مستوى 0.584 درهم، تلاه «الإمارات دبي الوطني» 3.58% عند سعر 17.35 درهم، ثم «الرمز كوربوريشن» 2.04% إلى مستوى 1.5 درهم.

وعلى العكس، تصدر التراجعات «أرامكس» بهبوطه 14.62% إلى مستوى 2.16 درهم، تلاه «وطنية القابضة» 7.32% مغلقاً عند 0.658 درهم، ثم «دبي للمرطبات» 5.61% إلى 18.5 درهم.

الجنسيات

وفيما يتعلق بالتداولات حسب الجنسيات في سوق أبوظبي خلال أسبوع، اتجه المستثمرون الأجانب نحو الشراء، بصافي استثمار 255.16 مليون درهم محصلة شراء، و في المقابل، اتجه المستثمرون العرب والخليجيون والمواطنون نحو التسييل، بصافي استثمار 255.16 مليون درهم محصلة بيع، توزعت بواقع 422 ألف درهم فقط محصلة بيع العرب، و19.9 مليون درهم محصلة بيع الخليجيين، و234.8 مليون درهم محصلة بيع المواطنين.

وفي سوق دبي، اتجه المستثمرون الأجانب نحو الشراء، بصافي استثمار 365.36 مليون درهم محصلة شراء، وفي المقابل اتجه المستثمرون العرب والخليجيون المواطنون نحو التسييل، بصافي استثمار 365.36 مليون درهم محصلة بيع، منها 8.9 مليون درهم محصلة بيع العرب، و30.74 مليون درهم محصلة بيع الخليجيين، و325.7 مليون درهم محصلة بيع المواطنين.

المؤسسات

بدورها، اتجهت المحافظ الاستثمارية نحو الشراء في أسبوع، بصافي استثمار 401.5 مليون درهم محصلة شراء، منها 206.78 مليون درهم محصلة شراء في دبي، و194.7 مليون درهم محصلة شراء في أبوظبي. وفي المقابل، اتجه المستثمرون الأفراد نحو التسييل، بصافي استثمار 401.5 مليون درهم محصلة بيع، توزعت بواقع 206.78 مليون درهم محصلة بيع في دبي، و194.7 مليون درهم محصلة بيع في أبوظبي.