شكرا لقرائتكم خبر عن أكثر 10 شركات تداولا بالبورصة.. "CIB" فى الصدارة بـ1.9 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدر سهم "البنك التجاري الدولي (مصر)" قائمة أعلى 10 شركات من حيث قيمة التداول في سوق "داخل المقصورة" بالبورصة المصرية، خلال جلسات الأسبوع الماضي، بحجم تداول بلغ 32.1 مليون ورقة، وبقيمة تداول 1.9 مليار جنيه، يليه سهم "بلتون المالية القابضة" بحجم تداول بلغ 245.2 مليون ورقة، وقيمة تداول 772.1 مليون جنيه.

وجاء في المركز الثالث "مصر الجديدة للإسكان والتعمير" بحجم تداول بلغ 56.6 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 697.9 مليون جنيه، ثم " الشرقية-إيسترن كومباني" بحجم تداول 11.9 مليون ورقة، وبقيمة تداول 287.8 مليون جنيه، ثم "مجموعة طلعت مصطفى القابضة" بحجم تداول 23.1 مليون ورقة، وقيمة تداول 280.7 مليون جنيه، وذلك وفقًا لتقرير البورصة الأسبوعي.

وفي المركز السادس "مجموعة أي أف جي القابضة" بحجم تداول بلغ 16.6 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول بلغت 261.6 مليون جنيه، ثم "بالم هيلز للتعمير" بحجم تداول 125.3 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 252.9 مليون جنيه، ثم "المصرية للاتصالات"، بحجم تداول 7.5 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 217.6 مليون جنيه، وفى المركز التاسع "أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية"، بحجم تداول 3.7 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 211.9 مليون جنيه، وجاءت في المركز الأخير "فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية" بحجم تداول بلغ 36.1 مليون ورقة منفذة، بقيمة تداول بلغت 202.6 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 0.85% ليغلق عند مستوى 19540.33 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى-ثاني أسبوع في شهر سبتمبر- وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.40% ليغلق عند مستوى 3839 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" نموًا بنسبة 0.64% ليغلق عند مستوى 5649.37 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" نموًا بنسبة 1.12% ليغلق عند مستوى 23530.13 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 6.16% ليغلق عند مستوى 5704.78 نقطة.