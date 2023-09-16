سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم السبت 16-9-2023

الشارقة - اميمة ياسر -

نشر موقع جريدة "المال" تقريرا بسعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري، اليوم السبت الموافق 16-9-2023، بحسب شاشات التداول والمواقع الرسمية وماكينات الصراف الآلي للبنوك العاملة بالقطاع المصرفي.

يعرض بنك البركة سعر الدولار اليوم أمام نظيره المصري بموقع البنك عند مستوى 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

استقر سعر الدولار بموقع بنك الإسكندرية الإلكتروني أمام نظيره المصري عند مستوى 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

وصل سعر الدولار أمام الجنيه المصري على موقع البنك التجاري الدولي CIB إلى مستوى 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

استقر سعر الدولار على مستويات أمس داخل بنك كريدي أجريكول أمام الجنيه عند 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

وصل سعر الدولار أمام الجنيه المصري على موقع بنك المصرف المتحد الإلكترونية إلى مستوى 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

عرضت صفحة العملات بموقع بنك قناة السويس الإلكتروني سعر الدولار أمام الجنيه عند مستوى 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

وصل سعر الدولار أمام نظيره المصري بموقع بنك SAIB في اخر تعاملاته إلى مستويات 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

جاء سعر الدولار بالبنك الأهلي المصري أمام الجنيه عند 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

يعرض بنك مصر سعر الدولار أمام الجنيه المصري على موقعه الإلكترونية عند 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع,

جاء سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري داخل فروع بنك أبو ظبي التجاري عند مستوى 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.