بداية التعاملات.. تعرف على أسعار الذهب في مصر

الشارقة - اميمة ياسر -

هبطت أسعار الذهب في مصر مع بداية تعاملات اليوم السبت، حيث تراجع الجرام 5 جنيهات مع بداية التعاملات، مقارنة بمستواه بتعاملات مساء أمس.

وفيما يلي قائمة بأسعار الذهب اليوم، وفقا لموقع "مصراوي":

انخفضت أسعار الذهب عيار 14 إلى نحو 1460 جنيها للجرام.

وتراجع الذهب عيار 18 إلى نحو 1877 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 2190 جنيها للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 24 إلى نحو 2503 جنيهات للجرام.

كما انخفض سعر الجنيه الذهب إلى 17520 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

يشار إلى أن اليوم وغدا عطلة أسبوعية في الأسواق العالمية ومن بينها بورصات السلع والمعادن.

وارتفع سعر الذهب عالميا إلى نحو 1924 دولارا للأونصة (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24) بنهاية تعاملات أمس الجمعة، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج، بزيادة نحو 13 دولارا بنسبة 0.69% مقارنة بمستواه بنهاية تعاملات الخميس الماضي.