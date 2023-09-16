شكرا لقرائتكم خبر عن «بتروناس» البرازيلية تجري محادثات مع «أدنوك» لإطلاق مشروع مشترك والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ذكرت صحيفة «فولها دي ساو باولو»، الجمعة، نقلاً عن مصادر مطلعة، أن شركة النفط البرازيلية الحكومية «بتروناس» تجري محادثات مع شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) للاستحواذ على حصة مسيطرة في شركة «براسكيم للبتروكيماويات».

وقالت الصحيفة إن «بتروناس» تدرس مشروعاً مشتركاً مع «أدنوك»، بينما ستظل حصة أقلية من نصيب «نوفونور»، المساهم الرئيسي الحالي في «براسكيم» جنباً إلى جنب مع شركة النفط البرازيلية.

وجرى تقديم ثلاثة عروض حتى الآن للاستحواذ على «براسكيم»، تشمل عرضاً مشتركاً بين «أدنوك» الإماراتية و«أبولو» الأمريكية لإدارة الأصول، وعرضين منفصلين من شركتي «يونيبار كاربوكلورو» و«جيه آند إف» البرازيليتين.

وأضافت الصحيفة إن«أدنوك» تدرس استمرار احتفاظ المساهمين الحاليين بحصصهم في «براسكيم» كوسيلة لتسريع التوصل لاتفاق. (رويترز)