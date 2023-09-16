شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تسجل 93.93 دولار لخام برنت و90.77 دولار للخام الأمريكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت أسعار النفط 93.93 دولار للبرميل للعقود الآجلة لخام القياس العالمى برنت، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 90.77 دولار للبرميل، وذلك عند التسوية الجمعة مسجلة مكاسب أسبوعية للأسبوع الثالث على التوالى.

ونقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن مصدر أن الحكومة تدرس فرض حظر كامل على تصدير منتجات النفط لمدة زمنية محددة لتحقيق استقرار فى أسعار الوقود محليا، حسبما ذكرت سكاى نيوز.

وقالت الوكالة إن من بين الخيارات الأخرى الخاضعة للدراسة زيادة رسوم تصدير منتجات النفط إلى 250 دولارا للطن."

ونقلت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء عن مصادر أن هذه الرسوم ستجرى إعادة دفعها إلى الشركات التى ستمتثل للحصص التى تحددها وزارة الطاقة بشأن توريد منتجات النفط إلى السوق المحلية.

ويرجع العجز المحلى فى الوقود فى روسيا، وهى واحدة من أكبر منتجى النفط عالميا، إلى أعمال التحديثات فى المصافى ووجود اختناقات فى البنية التحتية وتراجع قيمة الروبل منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية فى فبراير 2022 الذى رفع تكاليف الاقتراض.

وقالت مصادر بالسوق لوكالة رويترز فى أواخر أغسطس إن الموقف ربما يتفاقم فى الأشهر المقبلة.