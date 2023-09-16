شكرا لقرائتكم خبر عن مصر الأولى عربيا في عدد مشروعات إنتاج واستخدام الهيدروجين حتى آخر سبتمبر 2022 والان مع تفاصيل الخبر
ومن أهم المؤشرات جاءت مصر في المرتبة الأولي عربياً في عدد مشروعات إنتاج واستخدام الهيدروجين حيث بلغت تلك المشروعات (23) مشروعاً متقدمة بذلك عن كل من دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان والمملكة العربية السعودية وذلك حتي نهاية سبتمبر 2022.
وارتفعت كمية الطاقة الكهربائية المولدة في مصر من مصادر الطاقة المتجددة (طاقة الرياح/ الطاقة الشمسية) مـن 10.2 ألــف جيـجـاوات /ســـاعـة، عام(2020/2021) إلـى 10.4ألف جيجاوات/ساعة، عام( 2021/2022 ) بنسبة زيادة قدرها 2%.
وحققت مصر المركز رقم 20 ضمن 63 دولة تضمنهم مؤشر أداء تغير المناخ (CCPI) بمعدل أداء قدره 59,37 نقطة متقدمة بذلك عن كل من تركيا التي حققت المركز 47 والولايات المتحدة الأمريكية التي حققت المركز 52 وذلك عام2023.
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