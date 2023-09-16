شكرا لقرائتكم خبر عن لتعزيز التنافسية.. "كاوست" تعقد شراكات مع "شينزين" الصينية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - في خطوة بارزة لدعم جهود التحول الاقتصادي في المملكة، عززت جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية "كاوست" من شراكاتها الاستراتيجية مع المؤسسات الأكاديمية المرموقة ومراكز الابتكار العالمية الرائدة في مدينة شينزين الصينية من خلال زيارة وفد صيني رفيع إلى الجامعة بتاريخ 14 سبتمبر 2023.

وضم الوفد عمدة مدينة شينزين، تشين ويزونغ، إلى جانب 50 ممثلًا من جامعة تسينغهوا، ومدرسة تسينغهوا شينزن الدولية للدراسات العليا (Tsinghua SIGS)، ومعهد جامعة تسينغهوا في شينزين (RITS)، وجامعة هونغ كونغ الصينية في شينزين (CHUK-Shenzhen) وأكاديمية شينزين إينوكس، ومعهد شينزين لأبحاث البيانات الضخمة (SRIBD).

التعاون في الابتكار الصناعي

جرى توقيع العديد من مذكرات التفاهم مع كاوست لتعزيز التعاون في مجال الابتكار الصناعي، ونقل التقنية، والأبحاث، وتبادل المواهب، وبرامج التدريب، وريادة الأعمال.

وتسعى الشراكات إلى إعداد جيل جديد من قادة البحث العلمي والابتكار، وتطوير نظام التعليم العالي في المملكة والوصول به إلى مستويات غير مسبوقة.

وتعد الشراكات مع مدينة شينزين الصينية جزءًا محوريًا من استراتيجية كاوست الجديدة، التي أُعلن عنها الشهر الماضي. والتي من أهدافها ترسيخ التعاون العلمي بين كاوست ونخبة المؤسسات الأكاديمية ومراكز الابتكار في جميع أنحاء العالم، وخلق تحالفات علمية لتحفيز تبني التقنيات الواعدة، وتشجيع تسويق الأبحاث لرفع القدرة التنافسية الاقتصادية للمملكة.

مدينة شينزين الصينية

تعد مدينة شينزين الصينية إحدى أهم مراكز التطور التقني في العالم، وثالث أكثر مدن الصين تقدمًا في مجالي الاقتصاد والتقنية بعد شنغهاي وبكين. وهي شريك استراتيجي مهم في تعزيز النظام البيئي للابتكار في المملكة العربية السعودية.

وستتيح الشراكات مع كاوست مزيدًا من التعاون مع الشركات الرائدة والأكاديميين والمتخصصين في مجال الابتكار في مدينة شينزين، ما سيساهم في ترسيخ سمعة الجامعة كمركز عالمي رائد للتقنية والابتكار.

وعلق البروفيسور توني تشان، رئيس كاوست بهذه المناسبة: "تساهم شراكاتنا المتميزة مع مؤسسات شينزين المرموقة في دعم الأهداف الرئيسية لكاوست، والمتمثلة في تعزيز تسويق أبحاثنا شراكاتنا البحثية العالمية وتنمية المواهب المتميزة. كما ستُضخم الشراكات التحويلية من تأثيرنا، وستحقق فوائد ملموسة للمملكة".

الابتكار في المملكة

كاوست أقامت حفل استقبال خاص لوفود مدينة شينزين في الرياض يوم 16 سبتمبر بالتعاون مع هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار في المملكة (RDIA).

كان من بين المتحدثين البارزين في الحدث د. منير الدسوقي، رئيس مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، ومستشار رئيس مجلس إدارة هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار والمشرف العام على فريق تأسيسها، وعمدة مدينة شينزين، السيد تشين ويزونغ ، والسفير الصيني تشين وي تشينغ، وبروفيسور كاوست جينتشاو شو.

وشارك في الحدث ما يقرب من 200 ممثل من مختلف الوزارات والقطاعات الحكومية والأكاديمية والقطاع الخاص في المملكة بما في ذلك صندوق الاستثمارات العامة، وأرامكو السعودية، بالإضافة إلى قادة الأعمال والابتكار والأبحاث المؤثرين في المملكة العربية السعودية والصين.

يذكر أن وفدًا من كاوست زار مدينة شينزين في مارس 2023، ووقع مذكرات تفاهم مع أفضل معاهد المدينة هناك، بما في ذلك جامعة هونغ كونغ الصينية في شينزين، ومعهد جامعة تسينغهوا في شينزين، ومعهد شينزين لأبحاث البيانات الضخمة، والجامعة الجنوبية للعلوم والتقنية، ومعهد شينزين للتقنية المتقدمة، وأكاديمية شينزين إينوكس، والأكاديمية الدولية للاقتصاد الرقمي، ومعهد إكس.