شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدينار الكويتى اليوم السبت يسجل استقرارا ملحوظا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر سعر الدينار الكويتى اليوم السبت 16-9-2023، بالبنوك المصرية مقابل الجنيه المصرى، مسجلًا فى البنك الأهلى المصرى 98.95 جنيه للشراء، و100.01 جنيه للبيع، وفى بنك الإسكندرية سجل 96.69 جنيه للشراء، و100.34 جنيه للبيع، بينما سجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى 99.84 جنيه للشراء، و100.29 جنيه للبيع. ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر سعر الدينار الكويتى فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديث فورى للأسعار حال تغيرها. وسجل سعر الدينار الكويتى فى بعض البنوك كالتالى: سعر الدينار الكويتى فى البنك المركزى المصرى

سعر الدينار الكويتى فى البنك المركزى المصرى 99.84 جنيه للشراء. 100.29 جنيه للبيع. سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلى المصرى

سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلى المصرى 98.95 جنيه للشراء. 100.01 جنيه للبيع. سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر

سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر 99.63 جنيه للشراء. 100.01 جنيه للبيع. سعر الدينار الكويتى فى بنك الإسكندرية

سعر الدينار الكويتى فى بنك الإسكندرية 96.69 جنيه للشراء. 100.34 جنيه للبيع. سعر الدينار الكويتى فى البنك التجارى الدولى cib

سعر الدينار الكويتى فى البنك التجارى الدولى cib 97.30 جنيه للشراء. 100.34 جنيه للبيع. سعر الدينار الكويتى فى مصرف أبو ظبى الإسلامي

سعر الدينار الكويتى فى مصرف أبو ظبى الإسلامي 100.11 جنيه للشراء. 100.34 جنيه للبيع.

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