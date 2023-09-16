شكرا لقرائتكم خبر منظمة أوبك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - احتفلت بالذكرى الـ 63 على تأسيسها عام 1960.

وقالت «أوبك» في بيان «إنه خلال الفترة بين 10 إلى 14 سبتمبر 1960، اجتمع ممثلون من خمس دول منتجة للنفط في بغداد لتأسيس منظمة «أوبك»، حيث مثل هذا الإنجاز التاريخي بداية فصل جديد في صناعة النفط.

ودعت منظمة أوبك على مدار 63 عاما، إلى التعاون والحوار واحترام الآخرين، بالإضافة إلى ضرورة التصدي للتحديات بطريقة جماعية، وهو ما يظهر جليا من خلال تعاون المنظمة مع 10 دول منتجة غير أعضاء فيها لتحقيق استقرار سوق النفط العالمية».

وقال أمين عام منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك» هيثم الغيص « تاريخ منظمة أوبك مليء بالإنجازات.

ممتنون لدعم دول الأعضاء وعائلة أوبك بأكملها. وواثق من أن أفضل أيام المنظمة تنتظرنا في المستقبل».