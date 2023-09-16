شكرا لقرائتكم خبر 95 % امتثال المنشآت لتطبيق قرار حظر العمل تحت أشعة الشمس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بلغت نسبة امتثال المنشآت بتطبيق قرار حظر العمل تحت أشعة الشمس لهذا العام 2023، نحو 95 %.

وأعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالتنسيق مع المجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية انتهاء الفترة الزمنية المحددة لتطبيق القرار الوزاري رقم (3337) وتاريخ 15/ 7/ 1435، القاضي بحظر العمل تحت أشعة الشمس على جميع المنشآت، الذي استغرقت مدة تطبيقه 3 أشهر ابتداءً من 26 ذي القعدة 1444 (15 يونيو 2023)، وانتهاء بـ30 صفر 1445 (15 سبتمبر 2023).

جاء هذا القرار حرصا من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والمجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية، الحفاظ على سلامة وصحة العاملين، وتوفير بيئة عمل صحية وآمنة لهم، وفق اشتراطات السلامة والصحة المهنية.

وعملت الوزارة بالتنسيق مع المجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية - خلال فترة تطبيق القرار - على توجيه أصحاب العمل إلى ضرورة تنظيم ساعات العمل، ومراعاة ما نص عليه هذا القرار، للحد من الإصابات والأمراض المهنية.

كما عملت على نشر الحملات الإعلامية للتوعية بأهمية تطبيق القرار، وإقامة ورش العمل التوعوية المتنوعة لأصحاب العمل والعاملين، إضافة إلى إجراء عدد من الجولات الرقابية الميدانية، للتأكد من امتثال المنشآت في كل مناطق المملكة بتطبيق القرار.

يذكر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أنشأت المجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية، كأحد مبادراتها في برنامج التحول الوطني 2020، ضمن رؤية المملكة 2030، بهدف تطوير واقع ممارسات السلامة والصحة المهنية في المملكة، والوصول إلى بيئة عمل مميزة وسوق عمل جاذب، يرتكز على تطبيق أفضل المعايير العالمية وأبرز الممارسات الدولية ذات العلاقة في مجال السلامة والصحة المهنية وبيئة العمل.