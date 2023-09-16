شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الاتصالات: 11.82 مليون اشتراك بالهاتف الأرضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت بيانات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن وصول حجم الاشتراكات بالهاتف الأرضي إلى 11.82 مليون اشتراك بنهاية يونيو 2023 مقارنة بنحو 11.53 مليون اشتراك بنهاية مايو 2023 و11.28 مليون اشتراك بنهاية يونيو 2022.

وبلغ إجمالي سعة السنترالات 21.24 مليون خط بنهاية يونيو 2023 مقارنة بـ21.89 مليون خط بنهاية يونيو 2022.

وبلغ معدل انتشار الهاتف الثابت نحو 11.1% بنهاية يونيو 2023 مقارنة بـ11.78% بنهاية مايو 2023 و10.78% بنهاية يونيو 2022.

وجاء مشتركو الهاتف الثابت وفقا لنوع الاشتراك، عدد المشتركين حكومي 2% عدد المشتركين تجاري 8% عدد المشتركين بالمنازل 90%.