شكرا لقرائتكم خبر عن قيمة «بيركشاير هاثاواي» تتجاوز 800 مليار دولار للمرة الأولى والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أدت سلسلة من الارتفاعات الجديدة خلال الأسبوع لأسهم بيركشاير هاثاواي إلى رفع القيمة السوقية للشركة إلى ما يزيد على 800 مليار دولار للمرة الأولى على الإطلاق.

اقتربت الشركة، التي يملكها ويرأسها عراب أوماها الملياردير وارين بافيت، جداً من هذا الرقم في أواخر مارس/ آذار 2022 قبل أن تهبط إلى 583 مليار دولار في منتصف أكتوبر.

أغلقت الأسهم من فئة A عند مستويات قياسية من الاثنين إلى الخميس الماضي، متجاوزة العلامة السابقة التي تم تحديدها في أوائل الشهر الماضي. الإغلاق القياسي الجديد هو 561.740 دولار.

على الرغم من أن السهم أنهى تداولاته على انخفاض، الجمعة، إلا أنه لا يزال يسجل مستوى مرتفعاً جديداً خلال اليوم عند 563.136 دولار.

وارتفع السهم بنسبة 26.4% عن أدنى مستوى إغلاق له على المدى القريب عند 442.765 دولار في 17 مارس.

القصة مماثلة بالنسبة لأسهم الفئة B الأكثر انتشاراً.

كما سجلت الأسهم أيضاً ارتفاعاً قياسياً جديداً للإغلاق من الاثنين إلى الخميس، وأنهت ذلك اليوم عند 369.50 دولار.

ومع ذلك، فقد وصل السهم إلى أعلى مستوى له خلال اليوم عند 370.84 دولار خلال تداول يوم الأربعاء.

وإغلاق الجمعة، عند 367.86 دولار مرتفعاً 25.3% عن أدنى مستوى في مارس/ آذار عند 293.51 دولار.

وأشار أندرو باري من «بارون» إلى أن بيركشاير حققت «ثلاثية» خلال الأسبوع من خلال التقدم أيضاً على مؤشر «إس آند بي». وكتب أن التحرك للأعلى «مثير للإعجاب»، خاصة أن أسهم شركة «أبل»، أكبر استثمار لشركة بيركشاير، قد انخفضت بأكثر من 10% عن أعلى مستوى في يوليو.

ويقول باري إنه لم تكن هناك أخبار «ملحوظة» عن بيركشاير منذ أن أعلنت عن أرباح تشغيل أقوى من المتوقع في أوائل أغسطس، لذلك «من الصعب معرفة» سبب الصعود بالنسبة للسهم المعروف بأنه من الأسهم «الطويلة الأمد».

(وكالات)