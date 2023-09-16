شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا تخلت «جونسون آند جونسون» عن توقيع المؤسس؟ والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اختارت شركة جونسون آند جونسون شعاراً جديداً لها، ليحل محل نص التوقيع المعروف الذي استخدمته منذ عام 1887 بمظهر حديث يعكس تركيزها الحاد على المستحضرات الصيدلانية والأجهزة الطبية.

وسيظل النص الأصلي، استناداً إلى توقيع المؤسس المشارك جيمس وود جونسون، في الوقت الحالي على المنتجات الاستهلاكية، مثل شامبو الأطفال من كينفيو، وهي شركة جديدة انفصلت مؤخراً عن «جونسون آند جونسون» المعروفة اختصاراً ب «J&J».

وقالت فانيسا برودهيرست، نائبة الرئيس التنفيذي للشركة، إن المظهر الجديد، الذي يتضمن ظلاً مختلفاً من اللون الأحمر، يهدف إلى الاعتراف بتحول «جونسون آند جونسون» إلى «شركة رعاية صحية نقية».

أعلنت «جونسون آند جونسون» في منشور على موقع الويب، أن شعار التوقيع كان «أحد شعارات الشركة الأطول استخداماً في العالم».

لكنها بدأت تظهر عمرها في عصر الرسائل النصية والرموز التعبيرية.

وأشارت مستشارة التسويق لورا ريس إلى أن العديد من الأطفال لم يعودوا يتعلمون كتابة المخطوطة في المدرسة. «الناس قد يتعرفون إلى التوقيع، لكنهم لم يكونوا بالضرورة يقرؤونه. الشعار الجديد أسهل في المعالجة».

وقالت ريس، التي لم تشارك في تغيير الشعار: «لأنه أسهل، فإنه يكاد يلفت انتباهك إليه».

وأشارت ريس أيضاً إلى أن الأشخاص ربما تعرفوا إلى شعار النص بشكل أكبر مع منتجات Kenvue التي يرونها على أرفف الصيدليات، مثل Band-Aids و Listerine وTylenol.

وقالت: «لقد تحمم جميع الأطفال بشامبو جونسون آند جونسون للأطفال».

يمكن أيضاً العثور على شعار التوقيع على علب بودرة الأطفال التي تم إيقاف إنتاجها الآن، بعد رفع دعاوى قضائية تزعم أنها تسبب السرطان. وأصرت «جونسون آند جونسون» على أن المسحوق آمن. وساعدت الأعمال الاستهلاكية الشركة على أن تصبح أكبر صانع لمنتجات الرعاية الصحية في العالم، حيث تجاوزت مبيعاتها السنوية 90 مليار دولار. لكن أقسام الأجهزة الصيدلانية والطبية تجاوزتها بسهولة من حيث الحجم عندما تم الإعلان عن النتائج أواخر عام 2021.

كما ستعيد شركة «جونسون آند جونسون»، ومقرها نيو برونزويك بولاية نيوجيرسي، تسمية قطاعها الصيدلاني «يانسن»، إلى «جونسون آند جونسون» للطب المبتكر. سيتم تسمية قطاع الأجهزة الطبية والتكنولوجيا الخاص بها باسم «MedTech».