شكرا لقرائتكم خبر كروز السعودية تتعاون مع شركتين عالميتين لتجهيز خط أرويا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت شركة «كروز السعودية»، إحدى الشركات المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، والمتخصصة في تطوير قطاع الرحلات البحرية السياحية (الكروز) في المملكة، عن تعاونها مع شركتين رائدتين عالميا في مجال تجهيز وتأهيل السفن السياحية، وهما «أم جي أم مارينMJM Marine » و«دي وايفDE Wave »، ضمن حزمة من الاتفاقيات التي أبرمتها كروز السعودية أخيرا بهدف تقديم تجارب استثنائية لركابها وخدمات عالية الجودة على متن سفينة «أرويا كروز».

وتعرف شركة «إم جي إم مارين» بريادتها العالمية في مجال تجهيز السفن السياحية، ويتضمن نطاق عملها على متن سفينة «أرويا كروز» بموجب هذه الاتفاقية تحديث الكبائن والأجنحة الحالية، وإنشاء مرافق عديدة مخصصة للمطاعم والمتاجر والاستجمام، كما ستعمل على إجراء التعديلات على هياكل الصلب، وتحديث التجهيزات الكهربائية والميكانيكية على متن السفينة، إلى جانب تصنيع وتركيب الأثاث والتشطيبات والأسقف والمقاعد.

كما تعد شركة « دي وايف « من رواد المقاولين عالميا المتخصصة في التجهيزات الداخلية لكل من السفن السياحية واليخوت الفاخرة.

بموجب الاتفاقية، ستعمل الشركة على تجهيز مناطق السطح العلوي لسفينة «أرويا كروز»، بما فيها الأجنحة الفاخرة الجديدة، والمرافق العامة، ومناطق التموين والضيافة. وستعمل الشركتان معا بهدف تأهيل 98% من مرافق استضافة الركاب.

وأوضح الرئيس التنفيذي لـشركة « كروز السعودية « لارس كلاسن أن الشركة تقدم تجارب استثنائية لركاب «أرويا كروز» من مرحلة التصميم، ومن خلال تعاوننا مع شركتين مرموقتين عالميا في مجال تجهيز السفن البحرية، مؤكدا التزام الشركة بتقديم تجارب لا تنسى للركاب، متطلعا لرؤية المعرفة والابتكار والشغف التي ستضيفه كل من «إم جي إم مارين» ودي وايف إلى أول سفينة من خطوط أرويا كروز.

يذكر أن «أرويا كروز» أطلقت في يونيو 2023، كأول خط للرحلات البحرية السياحية (الكروز) في المملكة، بتصميم فريد يلبي توقعات الأسواق العربية، مع التركيز على ما يبحث عنه المواطنون والمقيمون والسياح الإقليميون أثناء اختيارهم لتجارب قضاء إجازاتهم، ويبدأ ذلك من الابتكار في تصميم الكبائن والأجنحة وصولا إلى العناية الدقيقة بجودة الأطعمة والمشروبات التي ستقدم أثناء رحلاتها، لتعكس روح الابتكار والضيافة العربية الأصيلة التي تتميز بها المملكة.

تعاون مع:

أم جي أم مارينMJM Marine

دي وايفDE Wave

يتضمن نطاق عملها تحديث الكبائن والأجنحة الحالية، وإنشاء مرافق عديدة مخصصة للمطاعم والمتاجر والاستجمام، كما ستعمل على إجراء التعديلات على هياكل الصلب، وتحديث التجهيزات الكهربائية والميكانيكية على متن السفينة، وتصنيع وتركيب الأثاث والتشطيبات والأسقف والمقاعد.يتضمن نطاق عملها في تجهيز مناطق السطح العلوي لسفينة »أرويا كروز«، بما فيها الأجنحة الفاخرة الجديدة، والمرافق العامة، ومناطق التموين والضيافة.