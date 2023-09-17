شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الدواجن فى الأسواق اليوم تسجل 77 جنيها للكيلو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد أسعار الدواجن في الأسواق اليوم تسجيل مستويات 77 جنيها للكيلو في الأسواق للمستهلكين، في حين يسجل السعر في المزارع وبسوق الجملة 65 إلى 66 جنيها في تداولات اليوم.

وسجل سعر كرتونة البيض الأبيض 126 جنيها في المزرعة والبيض البلدي بسعر 131 جنيها، وسجل سعر كرتونة البيض الأحمر 128 جنيها، في حين يصل السعر للمستهلك بإضافة 10 إلى 15% للتجار وتكاليف النقل.

وبالنسبة لأسعار الكتاكيت فيصل سعر الكتكوت الأبيض 22 جنيها والساسو 17 جنيها والكتكوت البلدي 11 جنيها والفيومي 14 جنيها والبط 35 جنيها والمسكوفي 36 جنيها والبط البيور 25 جنيها.