«إنفاذ»: تصفية 206 فرص عقارية بـ 4 مناطق

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 _ متابعات

أعلن مركز الإسناد والتصفية (إنفاذ) إقامة 19 مزاداً علنياً، وذلك ابتداءً من 16- 20 سبتمبر 2023، حيث تتنوع المزادات بين حضورية وإلكترونية؛ لبيع وتصفية 206 عقارات سكنية وتجارية، وزراعية وصناعية تقع في أربع مناطق ومدن في المملكة.

وأوضح المركز أن المزادات تبدأ بثمانية مزادات في منطقة مكة المكرمة، وذلك لعرض 94 فرصة عقارية متنوعة، ولـ47 عقاراً بمنطقة الرياض بواقع ستة مزادات علنية، و52 عقاراً بمنطقة الشرقية تشتمل على أربعة مزادات علنية، و13 فرصة عقارية في مزاد علني بمنطقة القصيم. وأشار المركز إلى أنه يمكن الاطلاع على تفاصيل وشروط المشاركة في المزادات وكذلك الاطلاع على العقارات بجميع تفاصليها عبر الدخول للموقع الإلكتروني لـ(إنفاذ) على صفحة المزادات.

يُذكر أن مركز الإسناد والتصفية (إنفاذ) يعدّ مركزاً حكومياً مستقلاً، وهو ضمن مبادرات برنامج التحول الوطني ضمن رؤية المملكة 2030؛ حيث يعمل على إسناد أنشطة التصفية والبيع إلى المنشآت المختصّة فنيّاً من القطاع الخاص، والإشراف على تصفية الأصول من العقارات والمنقولات أو التركات التي تسندها إليه الجهات القضائية والقطاع الخاص والأفراد، وذلك بما يسهم في تسريع استيفاء الحقوق وتحقيق رضا المستفيدين.