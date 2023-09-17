شكرا لقرائتكم خبر عن منتدى التجارة العالمية يبحث سبل دعم اتفاقية تسهيل الاستثمار للمستقبل المستدام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبادل المشاركون في جلسة في المنتدى العام لمنظمة التجارة العالمية wto لعام 2023 وجهات نظرهم حول كيف يمكن لاتفاقية منظمة التجارة العالمية بشأن تيسير الاستثمار من أجل التنمية (IFD) أن تخلق فرصًا للبلدان النامية والأقل نموًا (LDCs)، لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر (FDI) من أجل التنمية. ومستقبل أكثر استدامة.

وأطلعت الجلسة المشاركين على التقدم الكبير الذي تم تحقيقه في محادثات المنتدى الدولي للتنمية وكشفت عن انضمام عضوين آخرين في منظمة التجارة العالمية – بوليفيا وتونجا – إلى المفاوضات.

وأعلن أعضاء منظمة التجارة العالمية المشاركون في المحادثات بشأن تيسير الاستثمار من أجل التنمية (IFD) اختتام المفاوضات حول نص الاتفاقية بعد ثلاث سنوات من المفاوضات المكثفة القائمة على النصوص بين أكثر من 110 أعضاء في منظمة التجارة العالمية على جميع مستويات التنمية. يمثل هذا الإعلان علامة فارقة في المفاوضات ويؤكد الطموح المشترك للمشاركين في IFD بأن تصل اتفاقية IFD إلى معلم آخر في المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية (MC13) الذي سيعقد في أبو ظبي في فبراير 2024.

وأدارت الجلسة السفيرة صوفيا بوزا، المنسقة المشاركة للمفاوضات، وشددت على أن عدد المشاركين في المبادرة يتزايد بشكل مطرد منذ إطلاقها في المؤتمر الوزاري الحادي عشر لمنظمة التجارة العالمية في بوينس آيرس عام 2017.

وقالت إن المناقشات "كانت شفافة وشاملة ومفتوحة لجميع أعضاء منظمة التجارة العالمية"، وأشارت إلى أن ومن بين الأعضاء المشاركين البالغ عددهم أكثر من 110، هناك 77 دولة نامية و20 دولة من أقل البلدان نمواً.

وفي معرض الإشارة إلى أن آفاق الاستثمار الأجنبي المباشر في عام 2023 تبدو ضعيفة، أكد السفير بوزا على الإمكانات الكبيرة لاتفاقية IFD، والتي ستكون "الأولى من نوعها التي تضع معايير عالمية لمساعدة أعضاء منظمة التجارة العالمية على خلق بيئة مواتية لجذب الاستثمار".

وقارن المنسق المشارك الآخر للمحادثات، السفير جونغ سونج بارك من جمهورية كوريا، محادثات الاتحاد الدولي للتنمية بالسباق الثلاثي: "لقد وصلنا إلى خط النهاية في السباحة، ولكن ركوب الدراجات والماراثون في انتظارنا". قال. ومن المقرر بذل جهود إضافية في الفترة التي تسبق انعقاد المؤتمر الوزاري الثالث عشر، بما في ذلك التنقيح القانوني للنص، والترجمة إلى الفرنسية والإسبانية وأنشطة التوعية، ودمج اتفاقية IFD في كتاب قواعد منظمة التجارة العالمية.

وشدد السفير بارك على أنه في الوقت الذي يتزايد فيه الحديث عن إعادة الدعم في التجارة، فإن اتفاقية IFD الملزمة ستشكل حجة قوية للتنمية وإعادة العولمة. "كما أنها سترسل رسالة مفادها أن منظمة التجارة العالمية هي منظمة ذات صلة... وسوف نظهر كيف يمكننا أن نجعل منظمة التجارة العالمية منظمة أكثر ثراءً وأسرع حركة."

وبالنظر إلى المستقبل فيما يتعلق بكيفية دمج الاتفاقية المستقبلية في الهيكل القانوني لمنظمة التجارة العالمية، أشار: "نحن ندخل أرضًا غير مستكشفة. إن دمج مبادرة بيان مشترك في كتاب قواعد منظمة التجارة العالمية كاتفاقية قائمة بذاتها هو لأول مرة في تاريخ منظمة التجارة العالمية، وليس لدينا دليل إرشادي لها.