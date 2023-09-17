شكرا لقرائتكم خبر عن مساهمون بـ«تهامة» يطالبون بإضافة بند التصويت على عزل مجلس الإدارة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تلقت شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة والتسويق خطابًا من بعض المساهمين الذين يملكون (10%) من رأس مال الشركة يطلبون فيه إضافة بنود إلى الجمعية العامة العادية المقرر انعقادها في تاريخ 09 – 10 – 2023 م.

وقالت الشركة في بيان على «تداول»: إن الخطاب تضمن إضافة بند التصويت على عزل مجلس الإدارة في دورته الحالية والتصويت وانتخاب أعضاء مجلس إدارة.

وأوضحت الشركة للمساهمين، أن فترة الترشح قد انتهت في في تاريخ 13 – 08 – 2023 م وقامت لجنة الترشيحات والمكافآت بفرز المرشحين ورفعت التوصية لمجلس الإدارة بتاريخ 21 – 08 – 2023 م ولذلك قرر مجلس الإدارة برفع أسماء المرشحين لهيئة السوق المالية بتاريخ 21 – 08 – 2023م حسب النظام.

وأضافت الشركة أنها ستعلن عن أي تطورات في هذا الخصوص.