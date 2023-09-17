شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل عمومية «القصيم القابضة» لعدم اكتمال النصاب القانوني والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت شركة القصيم القابضة للاستثمار عن عدم انعقاد الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول والثاني) يوم الخميس الماضي، وذلك لعدم اكتمال النصاب القانوني اللازم للاجتماع.

وقالت الشركة في بيان على «تداول»: إن بناءً على عدم اكتمال النصاب القانوني تقرر تأجيل الجمعية والدعوة لاجتماع ثالث سيتم تحديده والإعلان عنه لاحقاً بعد الحصول على موافقة الجهات المختصة.

وأوضحت أن نسبة حضور الاجتماع الأول بلغت 16,36217% والثاني 16.37726%.