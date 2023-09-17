شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات مدفوعة بمشتريات محلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع، وسط تداولات تجاوزت 900 مليون جنيه خلال ساعتين.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.1% ليصل إلى مستوى 19754 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.31% ليصل إلى مستوى 23837 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.12% ليصل إلى مستوى 8271 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.93% ليصل إلى مستوى 3874 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.12% ليصل

إلى مستوى 5712 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 0.36% ليصل إلى مستوى 5684 نقطة.

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على سهمي لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم: يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق-يونيباك، والفنار للمقاولات العمومية والإنشاءات والتجارة والاستيراد.

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأربعاء، إذ باع مجلس إدارة شركات بالم هيلز للتعمير، واودن للاستثمارات المالية، والدولية للأسمدة والكيماويات عدد 250 ألف سهم، 341.3 ألف سهم، 10 آلاف سهم، على التوالي، وباعت إدارة البنك التجاري الدولي (مصر) 3 آلاف سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات دلتا للإنشاء والتعمير، وأبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، والمهندس للتأمين، وبالم هيلز للتعمير، والنعيم القابضة للاستثمارات، والمطورون العرب القابضة، وجولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي عدد 70.7 ألف سهم، 69.5 ألف سهم، 32.2 ألف سهم، مليون سهم، 5 آلاف سهم، 2 مليون سهم، 13.5 ألف سهم، على التوالي.

كما اشترى مساهم رئيسي بشركات أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، ومستشفى النزهة الدولي، وسبيد ميديكال عدد 4.4 مليون سهم، 2098 سهم، 70.2 مليون سهم، على التوالي، واشترت مجموعة مرتبطة بشركات الدولية للمحاصيل الزراعية، والنساجون الشرقيون للسجاد، وشركة مستشفى كليوباترا عدد 9080 سهم، 8100 سهم، 200 ألف سهم، على التوالي.

في سياق منفصل أعلنت عدد من الشركات المدرجة بالبورصة المصرية نتائج الأعمال خلال النصف الأول من عام 2023، وحققت شركة القلعة للاستثمارات المالية، إيرادات بلغت 57.9 مليار جنيه خلال النصف الأول من عام 2023 مقابل 45.7 مليار جنيه خلال النصف المماثل من العام الماضي، وبلغ صافي الربح بعد خصم حقوق الأقلية 308.1 مليون جنيه مقارنة مع 830.4 مليون جنيه، وبلغ إجمالي الأصول 181 مليار جنيه، وبلغ إجمالي الديون 95.7 مليار جنيه.

وحققت شركة العرفة للاستثمارات والاستشارات، صافي مبيعات مجمعة بلغت 108 ملايين دولار خلال النصف الأول من العام المالي 2023 مقابل 110.8 مليون دولار خلال النصف الأول من العام المالي 2022 بنسبة انخفاض 2.5%، وبلغ صافي الخسائر المجمعة بعد الضريبة 1.5 مليون دولار مقابل 4.5 مليون دولار، على أثر زيادة التكاليف التمويلية بسبب زيادة أسعار الفائدة عالميًا للحد من معدلات التضخم المرتفعة في الأسواق العالمية.

في سياق آخر قال شركة يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق (يونيباك)، إن الشركة حصلت على قرض متوسط الأجل من بنك التجاري وفا بقيمة 400 مليون جنيه، وذلك لدعم الهيكل المالي للشركة وتمويل التوسعات.