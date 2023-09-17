شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم تنخفض 20 جنيها.. وعيار 21 يسجل 2180 جنيها للجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الذهب في مصر تراجع بحوالي 20 جنيها خلال أسبوع من 2200 إلى 2180 جنيها للجرام من العيار 21 وهو الأكثر تداولا في مصر وذلك رغم ارتفاع السعر العالمي للذهب.

أسعار الذهب في مصر اليوم:

عيار 21 يسجل 2180 جنيها.

عيار 18 يسجل 1869 جنيها.

عيار 24 يسجل 2491 جنيهًا.

الجنيه الذهب 17440 جنيه.

أسعار الذهب عالميًا

استطاعت أسعار الذهب العالمية أن تنهي تداولات الأسبوع الماضي على ارتفاع طفيف وذلك بعد التراجع الذي سيطر على أسعار الذهب معظم فترات الأسبوع، وجاء الارتفاع الأخير في الذهب نتيجة تراجع الدولار الأمريكي وتزايد الطلب على الملاذ الآمن قبل اجتماع البنك الفيدرالي المنتظر خلال الأسبوع القادم.

أغلقت أسعار الذهب الفورية تداولات الأسبوع الماضي عند المستوى 1923 دولار للأونصة ليسجل الذهب ارتفاع خلال الأسبوع بنسبة 0.3%، يأتي هذا بعد أن ارتفع الذهب يوم الجمعة وحده بنسبة 0.7% ليربح 13 دولار في سعر الأونصة، وفق التحليل الفني لجولد بيليون، وهذه التطورات ساعدت الذهب في مصر على التراجع من 2200 جنيها إلى 2180 جنيها بختام تداولات الأسبوع الماضي.

ساعد ضعف الدولار الأمريكي على تزايد الطلب على الذهب بالإضافة إلى ارتفاع الطلب على الملاذ الآمن بسبب قيام نقابة عمال السيارات في الولايات المتحدة إضرابات متزامنة في ثلاث مصانع فيما يعد أكبر اضراب عمالي منذ عقود.

ساعد هذا على زيادة الطلب على الذهب كملاذ آمن في الأسواق، خاصة بعد ان اكتسب الذهب القوة الكافية للارتفاع حيث استطاع الثبات فوق المستوى النفسي 1900 دولار للأونصة مما ساعده على العودة للارتفاع لأعلى.

الأسبوع الماضي شهد صدور بيانات التضخم الأمريكية التي شهدت ارتفاع بأعلى من المتوقع وبالتالي زاد هذا من التوقعات أن البنك الفيدرالي الأمريكي سيستمر في الحفاظ على الفائدة عند مستويات مرتفعة لفترة أطول من الوقت حتى في حالة تثبيته أسعار الفائدة كما هو متوقع خلال الأسبوع القادم، وهو ما يعد أمر سلبي بالنسبة لأسعار الذهب.

التوقعات الآن تشير إلى احتمال بنسبة 97% أن يقدم البنك الفيدرالي على تثبيت الفائدة خلال اجتماع شهر سبتمبر، واحتمال بنسبة 60% تقريباً أن تبقى أسعار الفائدة دون تغيير خلال بقية العام.