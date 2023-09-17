شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة قطر تغلق على انخفاض والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انخفض المؤشر العام لبورصة قطر في نهاية تعاملات اليوم، بمقدار 65.79 نقطة، أي بنسبة 0.64 %، ليغلق عند مستوى 10253.49 نقطة.

وجرى خلال جلسة اليوم، تداول 210 ملايين و787 ألفًا و671 سهمًا، بقيمة 518 مليونًا و97 ألفًا و613.885 ريالًا، نتيجة تنفيذ 15378 صفقة في جميع القطاعات.

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وارتفعت في الجلسة أسهم 16 شركة، بينما انخفضت أسعار 28 شركة أخرى، فيما حافظت 6 شركات على أسعار إغلاقها السابق.

وبلغت رسملة السوق، في نهاية جلسة التداول 602 مليار و307 ملايين و48 ألفًا و743.730 ريالًا، قياسًا بـ 605 مليارات و288 مليونًا و337 ألفًا و478.560 ريالًا، في الجلسة السابقة.