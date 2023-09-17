شكرا لقرائتكم خبر عن غرفة الطباعة والتغليف: 22 سبتمبر آخر موعد للمسابقة العربية فى التغليف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت غرفة صناعة الطباعة والتغليف فى اتحاد الصناعات برئاسة المهندس نديم إلياس، مد تقدم الاشتراك فى مسابقة Arab StarPack والتى يجرى تنظيمها بالتعاون بين منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو) بالشراكة مع المركز اللبنانى للتغليف "ليبان باك" إلى 22 سبتمر 2023 بدلًا من 15 سبتمبر، وتعد المسابقة العربية الأكبر لدعم صناعة التغليف فى المنطقة العربية.

ودعت الغرفة الشركات بقطاعات التغليف للاشتراك فى هذه المسابقة المهمة والتى تستهدف تمكين الشركات العربية الصغيرة والمتوسطة من الامتثال للمعايير الدولية المتعلقة بالتغليف مما يساهم فى زيادة القدرة التنافسية للصناعات الغذائية العربية والقطاعات الأخرى فى المنطقة العربية.

وأشارت غرفة الطباعة والتغليف فى بيان لها اليوم إلى أنه تم توسيع آفاق المسابقة من خلال طرح الدورة الثانية من المسابقة الصناعية ستار" باك برو "العربي" والتى تستهدف الشركات والصناعات العاملة فى قطاع التغليف فى المنطقة العربية.

وأكدت غرفة صناعة الطباعة والتغليف، أن المسابقة تهدف إلى تعزيز الوعى حول آخر المستجدات والاتجاهات ذات الصلة بقطاع التغليف والتعبئة من جوانب التسويق والإبتكار، حيث سيتم اختيار أفضل تصميم عربى لتغليف السلع الاستهلاكية والصناعية بهدف تسليط الضوء على أهمية التغليف كقيمة مضافة للسلع وكأداة تسويق لجذب المستهلك، وسيتمكن الفائزون من الحصول على فرصة المشاركة بمسابقة "نجوم التغليف العالمي" التى تنظمه المنظمة العالمية للتغليف (WPO).

يشار إلى أن مسابقة "ستار باك برو " تنعقد تحت لواء المنظمة العالمية للتغليف (WPO) وهى تعدّ الأولى من نوعها فى مجال التغليف فى العالم العربى، وهى ستفتح الباب أمام الشركات العربية للمشاركة فى مسابقات التغليف الدولية لا سيما مسابقة"World Star" التى تنظمها المنظمة العالمية للتغليف (WPO).