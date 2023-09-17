وزير الاتصالات يلتقى قادة الشركات الدولية لبحث بناء القدرات والبنية التحتية

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القاهرة - سامية سيد - شهد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات توقيع اتفاقية تعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وشركة "إيزرى شمال أفريقيا" ESRI NA بشأن التعاون فى مجال توفير أحدث برمجيات ESRI لنظم المعلومات الجغرافية للجامعات الحكومية المصرية، وبناء قدرات العاملين بالدولة فى مجال حلول نظم المعلومات الجغرافية، فى ختام زيارته للولايات المتحدة.

وقع اتفاقية التعاون المهندس رأفت هندى نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للبنية التحتية، وسهيل العبد مدير عام الاستراتيجيات الدولية بشركة "إيزرى" ESRI.

وعقب التوقيع؛ تم مناقشة سبل التعاون مع جامعة مصر للمعلوماتية لإضافة تخصصات الجيوماتيك الحديثة فى المسارات التعليمية بالجامعة.

كما بحث الدكتور عمرو طلعت مع مايك إلو نائب الرئيس التنفيذى لشركة "سيمنز إى دى إيه" Siemens EDA للصناعات الرقمية، وعدد من قيادات الشركة؛ سبل تعزيز التعاون المشترك فى مجال بناء القدرات الرقمية. وتناول اللقاء أيضا خطط الشركة للتوسع فى تطوير أدوات التصميم بمساعدة الحاسوب (CAD). وذلك بحضور الدكتور حازم الطحاوى نائب رئيس شركة "سيمنز إى دى إيه" للصناعات الرقمية فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

كذلك اجتمع الدكتور عمرو طلعت مع بريان كويجلى نائب الرئيس التنفيذى لشركة "جوجل" Google لخدمات الشبكة العالمية؛ تناول اللقاء خطط الشركة للتوسع فى شبكتها الدولية والتعاون مع الشركة المصرية للاتصالات فى هذا الصدد عبر بنيتها التحتية المجهزة لاستقبال الكابلات البحرية ذات الكثافة الهائلة. كما تم بحث فرص التعاون فى مجال تقديم خدمات الحوسبة السحابية لقطاعات الدولة المختلفة وبما يخدم خطة الحكومة فى التحول الرقمى.

واختتم الدكتور عمرو طلعت زيارته للولايات المتحدة بعقد لقاء مع أندى أوكونيل نائب رئيس شركة "ميتا" Meta لسياسة المنتج والإستراتيجية وعدد من قيادات الشركة؛ لبحث فرص التعاون فى مجالات عمل الشركة ومنها تعزيز البنية التحتية الدولية للاتصالات والتوسع فى شبكة ميتا الدولية بالتعاون مع الشركة المصرية للاتصالات من خلال بنيتها التحتية بمصر. وكذلك بحث التعاون التقنى فى استخدام ادوات الميتاڤيرس فى تقديم حلول تخدم المواطن فى الحصول على خدماته الرقمية بأسهل الطرق.

حضر اللقاءات المهندس رأفت هندى نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للبنية التحتية، والمهندس محمد نصر العضو المنتدب والرئيس التنفيذى للشركة المصرية للاتصالات، والدكتور يحيى إسماعيل مستشار الوزير لصناعة الإلكترونيات، والمهندس ياسر عبدالبارى رئيس برنامج صناعة الإلكترونيات بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، وسماح عزيز المشرف على الإدارة المركزية للعلاقات الدولية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

الجدير بالذكر أن الدكتور عمرو طلعت كان قد قام بزيارة الولايات المتحدة لبحث تعزيز التعاون المصرى الأمريكى فى مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وجذب المزيد من الاستثمارات؛ حيث عقد لقاءات مع كل من نائبة مستشار الأمن القومى الأمريكى للتقنيات السيبرانية والناشئة، وعدد من أعضاء الكونجرس الأمريكى، وعدد من مسؤولى كبرى الشركات العالمية المتخصصة فى مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى عقد اجتماعات مع عدد من المغتربين المصريين من شباب رجال الأعمال وبعض من الرموز المصرية فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المقيمة فى الولايات المتحدة، وعدد من الشركات أعضاء غرفة التجارة الأمريكية، وكذلك عدد من أعضاء التحالف العالمى لأشباه الموصلات GSA.