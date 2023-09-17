وسائل إعلام تكشف: هل أغلقت «أوبر» حساباتها البنكية في مصر؟

الشارقة - اميمة ياسر -

كشفت وسائل إعلامية حقيقة غلق شركة "أوبر" حساباتها البنكية في مصر خلال الساعات والأيام الأخيرة.

ونقل موقع "مصراوي" عن مصدر مسئول بشركة "أوبر مصر" قوله إن عمليات الدفع لعملاء من الشركة كانت تواجه مشكلة تقنية خلال الأسبوع الماضي وتم تداركها، مؤكدا أن الشركة لم تغلق حساباتها البنكية في مصر.

وأضافت المصدر أن الخدمة تعمل حاليا بشكل طبيعي، وأن الشركة ملتزمة باستثماراتها داخل السوق المصري باعتباره واحدا من أهم أسواق الشركة بالمنطقة.

وكان عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا منشورات حول خصم 10% إضافية فوق سعر الرحلة في حال الدفع ببطاقات الائتمان، كرسوم تدبير عملة، فيما فسروا ذلك بأن عمليات الدفع كانت تتم لحسابات خارج مصر بالدولار بدلا من الحسابات المحلية، وأرجعوا ذلك في تفسيرهم لغلق الشركة للحسابات البنكية محليا، وهو أكدت الشركة عدم صحته.