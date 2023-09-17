شكرا لقرائتكم خبر عن «صدر للخدمات اللوجستية»: بدء التشغيل التجاري لمصنع منصات التخزين الخشبية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت شركة صدر للخدمات اللوجستية عن بدء التشغيل التجاري لمصنع منصات التخزين الخشبية بالمنطقة الصناعية الثانية بالرياض التابعة للهيئة السعودية للمدن الصناعية وذلك بعد استكمال جميع الإشتراطات والتراخيص اللازمة لبدء التشغيل.

وقالت الشركة في بيان على «تداول»: إنها قد قامت بشراء المصنع بقيمة 4.792 مليون ريال، في شهر أكتوبر من العام 2021م وشرعت في إعادة تأهيله واستيراد المعدات اللازمة من أفضل الشركات العالمية والأوروبية، ومن المخطط أن يعمل المصنع في المرحلة الأولى بطاقة إنتاجية تصل إلى 75 ألف منصة خشبية شهريا بنهاية 2023م، وكمرحلة ثانية بطاقة إنتاجية تصل إلى 150 ألف منصة خشبية شهريا مع نهاية 2024م.

وبحسب الشركة ينتج المصنع المنصات الخشبية التي تستخدم لأغراض التخزين والشحن والتصدير وتكون معالجة حراريا وبأعلى جودة لتتوافق مع الإشتراطات والمعايير الدولية والحكومية.