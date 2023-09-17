شكرا لقرائتكم خبر عن «سينو- أوشن» الوافد الجديد إلى أزمة قطاع العقارات الصيني والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - علّقت شركة التطوير الصينية «سينو- أوشن» المرتبطة بالدولة، سداد جميع قروضها الخارجية، بسبب نقص السيولة، مع تفاقم أزمة الديون العقارية في البلاد. وبهذا تكون الشركة، الوافد الجديد إلى أزمة قطاع العقارات في الصين، بعد أن أجلت شركة «كانتري غاردن» المتعثرة الموعد النهائي مرة أخرى لتصويت الدائنين على طلبها لتمديد سداد السندات المحلية، بحسب «بلومبيرغ».

وقالت الشركة في بيان لبورصة هونغ كونغ، الجمعة: «إن الشركة رقم 25 في مجال البناء في البلاد ملتزمة تماماً بصياغة إعادة هيكلة شاملة وقابلة للتطبيق لديونها الخارجية». وسيتم تعليق التداول على ثمانية من سنداتها الدولارية في البورصة حتى إشعار آخر.

كما كشفت الشركة التي يقع مقرها في بكين، والتي تمتلك وفقاً لتقريرها السنوي لعام 2022 أكثر من 290 مشروعاً عقارياً في جميع أنحاء الصين، وتعد من بين أكبر شركات بيع المنازل في بكين وتيانجين، أنها عينت شركة «هوليهان لوكي» كمستشار مالي و«سيدلي أوستن» كمستشار قانوني لإعادة هيكلة ديونها، وفق ما ذكرته «بلومبيرغ». وذكرت وكالة «بلومبيرغ نيوز» الشهر الماضي أن الشركة تجري محادثات مع هوليهان.

ضغوط متزايدة

وقالت شركة «سينو- أوشن» في ملف الجمعة: «استجابة لضغوط السيولة المتزايدة، أجرت المجموعة حوارات نشطة مع دائنيها وسعت إلى إدارة التزاماتها بشكل استباقي».

وأضافت أن «الشركة شهدت هذا العام انخفاضاً سريعاً في العقود المتعاقد عليها المبيعات، وزيادة عدم اليقين في التصرف في الأصول وواجهت باستمرار قيوداً في مختلف أنشطة التمويل».

وكانت شركة «سينو أوشن» واحدة من أكبر مصادر القلق في سوق الائتمان الصينية خلال الأشهر القليلة الماضية. وتراجعت أسعار السندات الدولارية وسط مخاوف متزايدة من أن الشركات العقارية التي لها روابط حكومية لم تكن في مأمن من أزمة ديون القطاع التي أثارت حالات تخلف قياسية عن السداد.

تمديد أجل المدفوعات

في أغسطس، وافق حاملو سندات الشركة على تمديد أجل مدفوعات بقيمة 50.2 مليون دولار لثلاثة إصدارات دولارية لمدة شهرين. حصلت الشركة قبل أسبوعين على موافقة الدائنين لتمديد سداد سندات محلية بقيمة ملياري يوان (275 مليون دولار) حتى أغسطس 2024 بعد فشل التصويت الأولي على هذا التمديد.

واعتبرت لجنة تحديد المشتقات الائتمانية، الخميس، أن التخلف عن سداد ديون شركة سينو-أوشن المستحقة بالدولار لعام 2024، يعد بمثابة تخلف الشركة عن سداد التزاماتها.

وتعد شركة تشينا لايف للتأمين المملوكة للدولة، أكبر مساهم في شركة «سينو-أوشن»، والتي تمتلك ما يقرب من 30% من أسهم الشركة المدرجة في هونغ كونغ، وفقاً للبيانات التي جمعتها بلومبيرغ. وتمتلك شركة «داجيا أنشورنس» والمعروفة سابقاً ب«أنبانج» للتأمين، حصة متساوية تقريباً، ويسيطر عليها صندوق الإنقاذ الذي تديره الدولة. (بلومبيرغ)