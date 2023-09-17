شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الاقتصاد.. التكلفة التقديرية للحزمة الاجتماعية الجديدة 60 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنوعت اليوم الأحد 17-9-2023 أخبار الاقتصاد المصرى اليوم من أبرزها ، أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية، سيتم إحالة قوانين حزمة الحوافز والزيادات الجديدة المقررة للعاملين بالدولة

وزير المالية: التكلفة التقديرية للحزمة الاجتماعية الجديدة 60 مليار جنيه سنويا

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية، سيتم إحالة قوانين حزمة الحوافز والزيادات الجديدة المقررة للعاملين بالدولة وأصحاب المعاشات إلى مجلس النواب فور انعقاده في شهر أكتوبر المقبل، بحيث يكون استحقاق هذه الحزمة اعتبارًا من أول أكتوبر المقبل، لافتًا إلى أن حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة التى وجَّه بها الرئيس عبدالفتاح السيسي، تبلغ تكلفتها التقديرية سنويًا نحو 60 مليار جنيه، ليشهد العامان الأخيران أربع زيادات للأجور والمعاشات منذ أبريل 2022؛ بما يعكس حرص القيادة السياسية على تخفيف الأعباء عن المواطنين بقدر الإمكان.

أوضح الوزير، أن زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، لتصبح 600 جنيه، بدلاً من 300 جنيه تصرف شهريا، لكل العاملين بالجهاز الإداري للدولة، بمختلف المستويات الوظيفية بدءًا من الدرجة السادسة وحتى الدرجتين العالية والممتازة، يستفيد منها 4,5 مليون موظف بتكلفة سنوية بنحو 16,4 مليار جنيه، موضحًا أن العاملين بالهيئات العامة الاقتصادية وعددهم نحو 336,4 ألف موظف يستفيدون من هذه الزيادة أيضًا بتكلفة سنوية تصل لنحو 1,2 مليار جنيه وتتحمل كل هيئة اقتصادية هذه الزيادة من مواردها الذاتية.

أشار الوزير، إلى زيادة الحد الأدنى الإجمالي للدخل للدرجة السادسة، ليصبح ٤ آلاف جنيه، بدلاً من 3500 جنيه، وزيادة الحد الأدنى لكل الدرجات الوظيفية الأعلى بما لا يقل عن 500 جنيه لكل العاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية، لافتًا إلى أنه تم إعداد مشروع قانون بزيادة حد الإعفاء الضريبي على الدخل بنسبة 25% إضافية ليصل إلى 45 ألف جنيه بدلًا من 36 ألف جنيه، وبذلك يكون حد الإعفاء الضريبي قد ارتفع بنسبة 75% منذ الأول من يوليو 2023، وذلك للعاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال العام والقطاع العام والقطاع الخاص، بتكلفة سنوية بنحو 4,5 مليار جنيه تتحملها الخزانة العامة للدولة.

وزير الاتصالات يلتقى قادة الشركات الدولية لبحث بناء القدرات والبنية التحتية

شهد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات توقيع اتفاقية تعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وشركة "إيزرى شمال أفريقيا" ESRI NA بشأن التعاون فى مجال توفير أحدث برمجيات ESRI لنظم المعلومات الجغرافية للجامعات الحكومية المصرية، وبناء قدرات العاملين بالدولة فى مجال حلول نظم المعلومات الجغرافية، فى ختام زيارته للولايات المتحدة.

وقع اتفاقية التعاون المهندس رأفت هندى نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للبنية التحتية، وسهيل العبد مدير عام الاستراتيجيات الدولية بشركة "إيزرى" ESRI.

وعقب التوقيع؛ تم مناقشة سبل التعاون مع جامعة مصر للمعلوماتية لإضافة تخصصات الجيوماتيك الحديثة فى المسارات التعليمية بالجامعة.

كما بحث الدكتور عمرو طلعت مع مايك إلو نائب الرئيس التنفيذى لشركة "سيمنز إى دى إيه" Siemens EDA للصناعات الرقمية، وعدد من قيادات الشركة؛ سبل تعزيز التعاون المشترك فى مجال بناء القدرات الرقمية. وتناول اللقاء أيضا خطط الشركة للتوسع فى تطوير أدوات التصميم بمساعدة الحاسوب (CAD). وذلك بحضور الدكتور حازم الطحاوى نائب رئيس شركة "سيمنز إى دى إيه" للصناعات الرقمية فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

وزيرة التعاون الدولى تتوجه إلى نيويورك للمشاركة فى مؤتمر قمة الطموح المناخى

توجهت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إلى نيويورك للمشاركة فى مؤتمر قمة الطموح المناخ ضمن أعمال الدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة ضمن وفد مصرى رفيع المستوى، حيث تمثل القمة خطوة هامة نحو تعزيز الإرادة العالمية لتسريع وتيرة وحجم الانتقال العادل إلى اقتصاد عالمى أكثر إنصافًا نحو الطاقة المتجددة، وقادر على تحمل التغيرات المناخية؛ وتنعقد القمة بمشاركة أنطونيو جوتيرش، الأمين العام للأمم المتحدة.

وتأتى قمة الطموح المناخى فى إطار فعاليات اجتماعات الأمم المتحدة لعام 2023 التى تنعقد تحت شعار "إعادة بناء الثقة وشحذ التضامن العالمي".

وتأتى مشاركة جمهورية مصر العربية فى قمة الطموح المناخى، تأكيدًا على الخطوات المتتالية التى اتخذتها الدولة، لدفع العمل المناخى وتعزيز جهود التنمية والتحول الأخضر، لاسيما فى ضوء رئاسة مصر لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP27، والإجراءات الفعالة التى تم اتخاذها على رأسها إطلاق المنصة الوطنية لبرنامج "نُوَفِّي"، الذى يعد نموذجًا للمنصات القطرية الهادفة لحشد التمويلات المناخية من شركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائين، وتحفيز مشاركة القطاع الخاص فى تمويل مشروعات التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية.

وزير البترول يصدر حركة تنقلات لمديرى عموم العمليات بشركات القطاع

أصدر المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية حركة تنقلات شملت مديري عموم للعمليات الشركات قطاع البترول، وذلك بهدف دعم المواقع البترولية بالكفاءات اللازمة لتحقيق الأهداف المستقبلية، حيث تضمنت الحركة شغل بعض المواقع التي قد خلت ستخلو من شاغليها، وشملت الحركة التالي أسمائهم وكانت كالتالى..

المهندس أسامة عبد العزيز محمد سيد أحمد - مديراً عاماً للورش والخدمات الهندسية وعضواً بمجلس الإدارة بشركة العامرية لتكرير البترول.

الكيمائي يحيي حنفي محمد أحمد - مديراً عاماً للعمليات وعضواً بمجلس الإدارة بشركة بدر الدين للبترول.

المهندس طارق على أحمد أحمد بدوي - مديراً عاماً للعمليات وعضواً بمجلس الإدارة بشركة عجيبة للبترول.

المهندس هشام مصطفى أمين إبراهيم - مديراً عاماً للعمليات بالعمليات بشركة تنمية للبترول.

المهندس إسحاق سعد إسحاق عطية - مديراً عاماً للعمليات وعضواً بمجلس الإدارة ضمن نطاق إشراف العضوين المنتدبين بشركة بتروجلف مصر.

المهندس رضا محمد الطوخي عبد المعز - مديراً عاماً للعمليات وعضواً بمجلس الإدارة بشركة بتروشهد.

المهندس عمرو أحمد على درويش - مديراً عاماً للعمليات وعضواً بمجلس الإدارة البترول بشركة برج العرب للبترول إعتباراً من 18 أكتوبر 2023.

المهندس طارق عبد الفتاح محمد إبراهيم - مديراً عاماً للعمليات وعضواً بمجلس الإدارة بشركة بترول جنوب أبوزنيمة (بتروزنيمه).

المهندس حمدي عبد الصمد محمد مبروك - مديراً عاماً للعمليات بالشركة الحديثة للحفر.

المهندس حمدي أحمد محمد النبوي مديراً عاماً للعمليات وعضواً بمجلس الإدارة ضمن نطاق إشراف العضوين المنتدبين بشركة دسوق بتروليم كومباني (بترودسوق).

المهندس ثروت عاطف صديق محمد - مديراً عاماً للعمليات وعضواً بمجلس الإدارة بشركة عش الملاحة للبترول.