اتحاد المصارف العربية يشارك فى اجتماعات مجلس محافظي البنوك بالجزائر

القاهرة - سامية سيد - شارك رئيس اتحاد المصارف العربية محمد الاتربى والامين العام الدكتور وسام فتوح فى اجتماعات الدورة السابعة والأربعين لمجلس محافظى المصارف المركزية العربية والمؤسسات النقدية العربية، الذى نظمه صندوق النقد العربى، فى الجزائر العاصمة، بمشاركة محافظ البنك المركزى المصرى حسن عبدالله وسفير مصر فى الجزائر، ومشاركة محافظى البنوك المركزية العربية وهيئات رقابية دولية وصندوق النقد الدولى، اليوم الأحد 17 سبتمبر 2023.

والتقى رئيس الاتحاد والأمين العام خلال الاجتماعات بالأمس محافظى المصارف المركزية العربية ورؤساء هيئات رقابية دولية وقيادات مصرفية عربية.

وأفاد بيان للاتحاد أن وفد الاتحاد بحث خلال لقاءاته فى مجالات التعاون بين اتحاد المصارف العربية من جهة، وبين السلطات الرقابية والتنظيمية المصرفية من جهة أخرى، ومناقشة القضايا المشتركة، خصوصا فى ما يتعلق بالتشريعات والقواعد المصرفية الدولية الجديدة، وعلى رأسها قضايا الامتثال، وكيفية تطبيقها من قبل المصارف العربية.

كما ناقش مع بعض محافظى البنوك المركزية الخليجية إعمال مكتب المقر الإقليمى لاتحاد المصارف العربية فى مدينة الرياض، والذى تم افتتاحه رسمياً الشهر الحالى خلال المؤتمر المصرفى الخليجى 2023 فى الرياض، ودور هذا المقر فى تعزيز التعاون بين المصارف العربية.

وقد تم التنسيق والاتفاق على عقد منتديات مصرفية متخصصة فى كل من جمهورية مصر العربية وتونس وقطر.