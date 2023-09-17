شكرا لقرائتكم خبر عن صندوق أوبك للتنمية الدولية يوافق على 14 تمويلاً جديداً بـ 150 مليون دولار والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - فيينا: ”الخليج 365”

وافق صندوق أوبك للتنمية الدولية، على توفير 14 تمويلاً جديداً بقيمة أكثر من 150 مليون دولار، لمشاريع تنموية في إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي، تدعم تطوير البنية التحتية في مجالات الصحة والتعليم والزراعة وإمدادات المياه، وتوفير التمويل للشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم.

وقال الدكتور عبدالحميد الخليفة، مدير عام «صندوق أوبك»، في البيان الصادر عن مقر الصندوق في العاصمة النمساوية «فيينا»: «إن حزمة التمويلات الجديدة تؤكد مجدداً الالتزام بالمساعدة على حل التحديات العالمية الملحة في جميع أنحاء العالم»، مشيراً إلى «دعم الصندوق للمشاريع التي تعزز التنمية المستدامة في البلدان الشريكة».

وأضاف:«صندوق أوبك يكثف جهوده لتقديم الدعم الهادف والفعال، حيث تشتد الحاجة إليه في وقت يتسم بالتقلبات العالمية».

وأفاد البيان بأن مجلس إدارة صندوق أوبك، وافق على منح قروض تسهم في تمويل مشاريع تنموية في مجالات مختلفة بثمانية بلدان تشمل بنين بقيمة 25.5 مليون دولار، وغواتيمالا 15 مليون دولار، وليبيريا 20 مليون دولار، ورواندا 21.2 مليون دولار، وطاجيكستان 8 ملايين دولار، وأوغندا 25 مليون دولار، وزيمبابوي 15 مليون دولار، وقرضاً بقيمة 20 مليون دولار إلى ألبانيا.