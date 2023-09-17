شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا تعتزم زيادة رسوم تأشيرات الزيارة والطلاب والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قدمت الحكومة البريطانية اقتراحاً إلى البرلمان، لزيادة الرسوم على تأشيرات الدخول للبلاد، حيث من المتوقع أن تدخل هذه الزيادات حيز التنفيذ، بدءاً من الرابع من أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

ووفقاً للتشريع الذي قُدم للبرلمان، الجمعة، ستكلف تأشيرة زيارة المسافرين من جميع أنحاء العالم، لمدة تقل عن ستة أشهر، 115 جنيهاً استرلينياً (142 دولاراً)، بزيادة 15 جنيهاً إسترلينياً، في حين ستكلف التأشيرة لمدة عامين 400 جنيهاً استرلينياً (495 دولاراً)، بزيادة 24 جنيهاً، و771 جنيهاً (959 دولاراً) لمدة خمس سنوات، أي بزيادة 101 جنيه استرليني.

في حين سترتفع رسوم تأشيرات الطلاب، بمقدار 127 جنيهاً إسترلينياً، إلى 490 جنيهاً إسترلينياً (606 دولارات) للمسافرين من جميع أنحاء العالم.

ويأتي ذلك بعد أن أعلن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، في يوليو/ تموز، أن الرسوم من قبل المتقدمين للحصول على التأشيرة من المقرر أن ترتفع بشكل كبير، لتلبية الزيادة في أجور القطاع العام في البلاد.

وقال: «نهدف إلى تمويل زيادة رواتب هذا القطاع، عبر زيادة الرسوم المفروضة على المهاجرين، لطلبات التأشيرة والوصول إلى هيئة الخدمات الصحية الوطنية». (وكالات)