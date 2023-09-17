شكرا لقرائتكم خبر عن «فوكسكون» تعتزم مضاعفة قوتها العاملة واستثماراتها في الهند والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال مسؤول تنفيذي في شركة «فوكسكون» التايوانية، المصنعة لأجهزة آيفون، الأحد، «إن الشركة الموردة لـ«أبل» تهدف إلى مضاعفة قوتها العاملة واستثماراتها في الهند بحلول العام المقبل».

وقامت شركة فوكسكون، ومقرها تايوان، وهي أكبر شركة مصنعة للإلكترونيات في العالم، بتوسيع وجودها بسرعة في الهند من خلال الاستثمار في مرافق التصنيع في جنوب البلاد.

وقال في لي، ممثل فوكسكون في الهند، في منشور على «لينكد إن» بمناسبة عيد ميلاد رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي الثالث والسبعين: «إن الشركة تهدف إلى مضاعفة أخرى في التوظيف، والاستثمار الأجنبي المباشر، وحجم الأعمال في الهند بحلول العام القادم».

وتمتلك شركة فوكسكون بالفعل مصنعاً لأجهزة «آيفون» في ولاية تاميل نادو، والذي يعمل به 40 ألف شخص.

وفي أغسطس/ آب، قالت ولاية كارناتاكا: «إن شركة فوكسكون ستستثمر 600 مليون دولار في مشروعين في الولاية لتصنيع مكونات أغلفة أجهزة آيفون ومعدات صنع الرقائق».

وقال رئيس الشركة ليو يونج واي في مؤتمر صحفي حول الأرباح الشهر الماضي: «إنه يرى الكثير من الإمكانات في الهند»، مضيفاً: «استثمار عدة مليارات من الدولارات ليس سوى البداية». ( رويترز)