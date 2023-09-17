شكرا لقرائتكم خبر عن إضراب نقابة عمال السيارات في أمريكا يدخل يومه الثالث والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دخل الإضراب الذي تنظمه نقابة «عمال السيارات المتحدون» ضد ثلاث شركات في مدينة ديترويت الأمريكية يومه الثالث، الأحد، دون وجود حل يلوح في الأفق.

ومن المقرر أن يستأنف ممثلو النقابة التي تضم عاملين في قطاع السيارات مفاوضاتهم مع ممثلي شركات جنرال موتورز وفورد وستيلانتس الأحد، بعد بدء أحد أكبر الإضرابات العمالية في الولايات المتحدة منذ عقود. وهذه هي المرة الأولى التي تنظم فيها النقابة إضراباً ضد شركات صناعة السيارات الثلاث في وقت واحد.

وقال رئيس النقابة شون فاين في تصريحات لقناة «إم.إس.إن.بي.سي»، الأحد: «إن التقدم المحرز في المفاوضات لا يزال بطيئاً. ومن المقرر أن تستأنف النقابة مفاوضاتها مع جنرال موتورز الأحد، ومع فورد وستيلانتس الاثنين».

ولا يزال نحو 12700 عامل من أعضاء النقابة مستمرين في إضرابهم ضد ثلاثة مصانع لتجميع السيارات تابعة لجنرال موتورز وفورد وستيلانتس بعد انتهاء عقود العمل السابقة بنهاية يوم الخميس الماضي.

مناقشات مثمرة

وقالت النقابة: «إن ممثلين عنها وعن شركة فورد أجروا أمس السبت مناقشات مثمرة إلى حد ما، بشأن إبرام عقود جديدة»، في حين قالت شركة ستيلانتس: «إنها رفعت عرضها واقترحت زيادة الأجور 20% على مدى أربع سنوات ونصف، منها زيادة فورية 10%، وهو العرض نفسه الذي قدمته جنرال موتورز وفورد». وتمثل هذه العروض نصف الزيادة التي تطالب بها النقابة حتى عام 2027، ومنها زيادة فورية 20%. (رويترز)